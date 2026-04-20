De la denuncia pública a la acción penal: médico y sus abogados llevan a tribunales presunta red de extorsión y difamación

Lo que comenzó como un reclamo público por el abandono de dos aseguradoras y que lo publiqué el 10 de abril en la columna “La mafia de las aseguradoras: médicos, denuncian fraudes y abandono por parte de aseguradoras en México”, escaló a un terreno mucho más delicado: el penal. Así como lo están leyendo.

El médico anestesiólogo José Ángel Zamora Ríos, junto con su equipo legal, interpuso una denuncia formal por los delitos de -inhale y exhale- extorsión, amenazas, abuso de confianza y revelación de secretos.

(Ground Picture/Especial)

Este proceso no es solo un trámite jurídico, es el reflejo de una cruda realidad que mantiene al gremio médico bajo un estado de desprotección que ya no puede ignorarse.

De esta situación se desprenden posibles delitos cibernéticos y penales que, según la documentación presentada, no son hechos aislados, sino parte de un esquema sistemático diseñado para ejercer un acoso constante contra los profesionales de la salud. La denuncia, que tengo en mi poder, señala directamente a un perito oficial y a representantes de una aseguradora en Guadalajara, Jalisco, bajo las iniciales MLC, como parte de una presunta red de colusión que opera mediante la presión directa y el uso de plataformas digitales de difamación para quebrar la integridad de los afectados.

El acoso digital como herramienta de intimidación

El punto más grave de esta estructura no se limita a la coacción institucional. Se acusa la utilización de plataformas digitales anónimas en Zapopan, desde donde operaría esta presunta red delictiva y estrategias de desprestigio empleadas para intimidar, desacreditar y presionar tanto al médico denunciante como a otros profesionales de la salud que han decidido hacer visibles situaciones similares. Casos en distintas regiones del país, como Tampico y Los Cabos, comienzan a dibujar un patrón que ya no puede leerse como coincidencia, pues en dichas plataformas también se han registrado ataques contra médicos que deciden alzar la voz frente a estas acciones. ¡Quihúboles!

La urgencia de desarticular un modus operandi perverso

Se trata de un esquema que, según lo denunciado, partiría del abandono doloso en momentos críticos, seguido de amenazas y campañas de difamación cuando el afectado decide denunciar. De acuerdo con lo expuesto, este patrón de acoso se habría extendido incluso hacia los propios abogados que asumieron la defensa del médico, mediante intentos de desacreditación en entornos digitales, de los cuales ya se contaría con pruebas contundentes.

Ante la gravedad de los hechos, se han solicitado diversas periciales especializadas, entre ellas psicología del testimonio e informática forense, con el objetivo de analizar técnicamente el origen y la operación de los contenidos utilizados en estos presuntos actos de presión.

La crisis para el gremio trasciende un solo caso

Esta denuncia obliga a cuestionar la existencia de estructuras que, aprovechando la vulnerabilidad jurídica y emocional de los médicos en procesos complejos, operan bajo esquemas que combinan presión legal, desgaste económico y manipulación mediática, abusando así también del dolor de los pacientes.

Así pues, hoy, la discusión ya no se limita a si las aseguradoras cumplen o no con su contrato; la pregunta es qué ocurre cuando quienes deberían defender, presuntamente participan en los mecanismos de presión, y cuántos casos más existen que aún no han salido a la luz por temor.

Se ha hablado largamente de la criminalización del médico; sin embargo, este caso nos lleva a una duda más profunda: la posibilidad de que existan redes dedicadas a simular una defensa, cuando en realidad solo buscan utilizar la vulnerabilidad del gremio para fines ilícitos.

La ministra cruzazulina

¿Cuánto valen 15 mil votos en la primera votación judicial en la historia de México? Parece que muchísimo.

Fuerte doble

Promesa cumplida de Víctor Velázquez hacia la ministra Loretta Ortiz. Como he venido documentando, Víctor Velázquez se hizo a la mala de la cooperativa Cruz Azul. Hoy no solo se siente blindado legalmente, sino que -agárrese- también le alcanza para ponerle ojos y orejas a la ministra Ortiz, con nada más y nada menos que su hija, adentro de la SCJN. ¡Quihúboles!

(Especial)

Sí, Renata Velázquez es parte de la ponencia de Loretta Ortiz. Víctor Velázquez sabe cada asunto que pasa por las manos de la ministra, ¡de primera mano!

Renata Velázquez (Especial)

¿O será que la ministra la contrató por estar muy bien educada? Renata publica en su Linkedin que estudió en Suiza en el Collège Champittet, a un costo de 100 mil dólares anuales, e hizo trabajo voluntario con niñas en Kenia, África. Seguro no se dio cuenta de que en Hidalgo, Guerrero, Tlaxcala, por dar solo algunos ejemplos, también hay niñas que ocupan ayuda.

(Especial)

(Especial)

Hay quien piensa que una bomba política, de grado nuclear, puede estallarle a Loretta Ortiz, cuando los rumores sobre la autoría del encarcelamiento del director financiero de Cruz Azul, Juan Manuel Briseño, recaen precisamente en Víctor Velázquez. Con la hija infiltrada en la Suprema, la lectura podría ser que ese es su blindaje mayor. Y su poder también.

El escándalo crece exponencialmente al trascender que Velázquez tendría dos RFC. Uno para su nómina y otro que presuntamente ofrece a bancos en paraísos fiscales, para completar los requisitos del expediente de cliente.

Ah, y cómo dejar de recordar que Velázquez también está denunciado ante el SAT por utilizar empresas fantasma. Todo está en la columna del 5 de febrero del 2025 “De lo que nos enteramos tras la detención de Billy Álvarez”.

Así pues, ¿los superpoderes de la ministra cruzazulina serán suficientes para que Víctor Velázquez no pague por sus fechorías?

Desde el 6 de agosto de 2020, cuando tomó la administración de manera fraudulenta, y el juez 60, Salazar Uribe, le entregó el manejo de los token, ha dejado sin sueldo, sin jubilación, sin servicios médicos, deportivos y culturales, a los socios, que no se le doblegaron, retratando su miseria humana.

El caballo negro

Jorge Romero (Especial)

Ojo, Alito Moreno y Jorge Romero. El caballo negro en La Paz, Baja California Sur es ni más ni menos que Rubén Muñoz. Morena no las trae todas consigo en el Mar de Cortés que Jacques Cousteau denominó como el acuario del mundo. De MC ni para qué escribir algo, pues ya sabemos que es comparsa del régimen.