Triple alerta por frío en CDMX: ¿Qué alcaldías se van a congelar para despedir al 2025?

Tlalpan será la alcaldía que tenga el amanecer más frío durante el miércoles 31 de diciembre.

La página 365 de 2025 vendrá ‘congelada’: El Gobierno de la Ciudad de México activó triple alerta por frío por temperaturas de hasta menos 2 grados centígrados durante la madrugada del miércoles 31 de diciembre.

La alcaldía en más riesgo es Tlalpan donde se activó la alerta roja por la posibilidad de heladas, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGRIPC).

La dependencia pidió a los habitantes de la alcaldía ubicada al sur de la CDMX sellar puertas y ventanas para evitar filtraciones de frío; beber agua y líquidos calientes, y apagar velas y anafres antes de dormir o salir.

¿Qué alcaldías están en alerta en la CDMX por frío?

La CDMX activó además la alerta naranja por frío para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco por temperaturas de entre 1 a 3 grados centígrados durante la madrugada del 31 de diciembre.

La SGIRPC también alertó a los habitantes de las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza por temperaturas de entre 4 a 6 grados centígrados.

La SGIRPC añadió que la vigencia de esta triple alerta por frío abarca desde las 00:00 hasta las 8:00 horas del miércoles 31 de diciembre.

Viene un Año Nuevo frío para la CDMX

El Gobierno de Clara Brugada advirtió de un descenso en los termómetros que durará al menos hasta el 1 de enero de 2026, con temperaturas de entre 1 a 6 grados centígrados.

Las zonas altas de la CDMX podrían experimentar heladas, mientras que para el resto de la capital del país podría registrar lluvias aisladas.

La SGIRPC adelantó que el termómetro no rebasará los 22 grados durante las tardes del 31 de diciembre y 1 de enero, por lo que dio las siguientes recomendaciones.