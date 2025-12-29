No cortes tus deseos: ¿Cuál es el precio de la uva y el lomo de cerdo este fin de año, según la Profeco?

Cuál es el precio de la uva y el lomo de cerdo para este 31 de diciembre, según la Profeco. (Fotoarte: El Financiero Crédito: Shutterstock /Cuartsocuro)

Cerca del cierre del año, cientos de familias se reúnen para realizar una de las tradiciones más comunes del 31 de diciembre: comer 12 uvas y pedir deseos para 2026.

En este contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un ejercicio para informar sobre los mejores precios de los productos protagonistas de la celebración: la uva y el lomo de cerdo.

¿Cuál es el precio promedio de la uva y dónde encontrar mejor costo?

Iván Escalante, procurador Federal del Consumidor, informó que el precio promedio por kilogramo de uva blanca sin semilla es de 102 pesos, aunque existen tres establecimientos en el norte del país donde se ofrece por menos de 80 pesos:

Ley Suc. La Paz #1079, Agustín Olaechea #59, colonia Puesta del Sol, La Paz: 59.90 pesos.

Mercado Aeropuerto, Aeronáutica #6910, colonia Jardines del Aeropuerto, Ciudad Juárez: 69 pesos.

Soriana Híper Suc. Río, Paseo de los Héroes #95, Tijuana: 72.80 pesos.

¿Cuál es el precio promedio del lomo de cerdo?

La Profeco señaló que el precio promedio del lomo de cerdo es de 132.50 pesos por kilo. Los tres lugares donde se puede conseguir más barato son:

Ley Suc. Tres Ríos, Teófilo Noris, Culiacán: 108.90 pesos.

Maxi Carnes – Central de Abasto, calle 59 B #351, colonia Yucalpetén, Mérida: 113.50 pesos.

Mercado Soriana Suc. #226, carretera Sauceda de la Borda #36, colonia Spauaz, Zacatecas: 114 pesos.

Iván Escalante recordó que se puede consultar el portal de la Profeco para monitorear precios y conocer las mejores alternativas cerca del lugar de residencia, con el fin de optimizar gastos ante las festividades y los múltiples platillos tradicionales.

¿Cuánto aumentó el precio de las cenas decembrinas?

Estimaciones indican que las cenas de temporada registraron un aumento de entre 17 y 20 por ciento, debido al encarecimiento de productos como pavo, cerdo y bacalao.

En promedio, las cenas preparadas por persona tienen un costo de entre 500 y mil 200 pesos, con guarniciones y vino incluidos. El pavo natural se ofrece entre 99 y 130 pesos por kilo, mientras que el ahumado alcanza los 199 pesos. La pierna de cerdo se ubica entre 95 y 135 pesos, y el lomo listo para hornear oscila entre 120 y 150 pesos, dependiendo del establecimiento.

El gasto total por una cena familiar puede llegar hasta los 4 mil pesos, si se suman complementos, botanas y bebidas, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec)