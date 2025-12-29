¡Saca la chamarra para el outfit de Fin de Año! Se prevén lluvias, nieve y frío este 31 de diciembre

Para el cierre del 2025 se presentarán lluvias, nieve y un frío invernal (Foto: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO)

México afrontará un fin de año marcado por el empeoramiento del tiempo, con avisos naranja activados por lluvias fuertes.

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), el Frente Frío 25 dejará tormentas fuertes en Yucatán y lluvias intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Para los estados del norte del país, como en la península de Baja California y Sonora se registrará la caída de nieve.

Además, una masa de aire ártico causará bajas temperaturas en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de México.

Martes 30 de diciembre: Lluvias y alertas narajas

En Tabasco se activó la alerta naranja debido a las lluvias que comenzarán este lunes 29 de diciembre y se extenderán hasta el miércoles 31.

El martes 30 será el día con mayores efectos, principalmente en las regiones Chontalpa, Centro, Sierra y zona costera, donde podrían registrarse encharcamientos e inundaciones en zonas bajas y urbanas.

El color naranja es sinónimo de “riesgo alto”, por lo que se pide a la población evacuar zonas en donde se sabe que el peligro es mayor y resguardarse en el refugio temporal más cercano, así como cortar energía eléctrica y gas al dejar el hogar.

También se recomienda suspender actividades no esenciales, marítimas o ribereñas, además de proteger al ganado.

Se prevé incremento en los niveles de los ríos Pichucalco, De la Sierra, Teapa, Puyacatengo y Oxolotán, en la subregión Sierra, con riesgo de desbordamientos y afectaciones en vados carreteros a partir del martes.

Fin de año cerrará con un frío invernal

Para el cierre del 2025, las temperaturas mínimas serán de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves. Las más afectadas serán las zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

¿Cuál será el clima para el Año Nuevo?

En 2026 se registrarán lluvias en la mayor parte del territorio que serán fuertes en Baja California y Sonora. De acuerdo con el SMN, nevará en las sierras de ambos estados, además de Chihuahua.

Para la Ciudad de México las temperaturas rondarán entre los 0 a 5 °C. Habrá lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tabasco.

