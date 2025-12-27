Cierre de año ‘congelado’: Dos frentes fríos azotarán México el último fin de semana de 2025

Se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del norte y centro de México. (Foto: Alejandro Rodríguez/Cuartoscuro)

Toca estrenar el ‘ugly sweater’ que te regalaron en Navidad porque el frío viene por partida doble. El desplazamiento del Frente Frío número 24, en interacción con otro sistema meteorológico, mantendrá condiciones de clima adverso en la próximas 72 horas en México, principalmente en el noroeste, norte, oriente y sureste, informó este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En lo que resta del fin de semana y parte del lunes 29 de diciembre se prevén bajas temperaturas, fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país, y probabilidad de nieve o aguanieve durante la mañana en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

En los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo se esperan lluvias fuertes derivadas de un canal de baja presión y una vaguada en altura, así como lluvias y chubascos en regiones del oeste, centro y sur del país por el ingreso de aire húmedo.

Además, la temporada invernal dejará sus mejores postales en zonas altas del país, especialmente en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca, donde se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhortó a la población a mantener y reforzar las medidas de autocuidado ante las lluvias y bajas temperaturas que seguirán registrándose en diversas regiones del país.

Así estará el clima el último fin de semana de 2025

Para este sábado se prevén lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, así como temperaturas de -10 a -5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Para el domingo se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo y temperaturas de -10 a -5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Mientras que para el lunes, el pronóstico indica que podrían presentarse lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Además de temperaturas de -10 a -5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Frente frío 25 se aproxima a México: ¿Cuándo entra y qué estados afectará?

Mientras el Frente Frío 24 continúa con su paso por el país, el SMN también vigila el ingreso del Frente Frío número 25, el cual se desplazará sobre el noreste y oriente del país en el transcurso del lunes 29 de diciembre.

Se espera que este nuevo fenómeno provoque lluvias puntuales intensas en Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Tamaulipas, así como aire helado de muy fuerte a intenso en costas de Tamaulipas y Veracruz.

Con información de EFE.