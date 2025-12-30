Enero ‘frozen’: Así estará el clima con frío, lluvias y calor para recibir el 2026 en México

Varios estados de la República esperan madrugadas de hasta -10 grados Celsius para el 1 de enero de 2026.

Un frío diciembre y un ‘helado’ inicio de 2026: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el paso del frente frío número 25 y un evento de “Norte” los cuales causarán bajas temperaturas en México al cierre de este año.

Desde el miércoles 31 de diciembre, los efectos del frente frío 25 se extenderán hacia el Mar Caribe, por lo que dejarán de hacer efecto en el país. No obstante, se espera una masa de aire ártico cubrirá los estados del noreste, oriente y sureste. En el caso de esta última región, donde se ubica la Península de Yucatán, la interacción con aire cálido provocará lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como chubascos en Puebla, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Este martes, el Gobierno de la Ciudad de México activó tres alertas por frío en la madrugada del miércoles 31 de diciembre, para las alcaldías capitalinas. Hay una alerta roja para Tlalpan por el pronóstico de 0 a -2 grados Celsius.

¿Cómo estará el clima el 1 de enero de 2026 en México?

El pronóstico del SMN indica que habrá temperaturas de -10 a -5 grados Celsius (°C) con heladas para las primeras horas del jueves 1 de enero de 2026.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

Sin embargo, en otras regiones se espera mucho calor con 30 a 40°C:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero.

: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Durango (oeste), Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

El frío continuará para la madrugada del viernes 2 de enero, cuando se esperan de -10 a -5°C en las zonas serranas de Chihuahua y Durango; así como -5 a 0 grados en zonas serranas de aja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Asimismo, se esperan heladas de 0 a 5°C para el 2 de enero en Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.