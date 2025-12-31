El milagro del Cutzamala: ¿En qué nivel reciben 2026 las presas que abastecen a la CDMX?

Los niveles del Cutzamala se mantuvieron en su mayor parte arriba del 50 por ciento en todo este año. (Foto: Cuartoscuro)

El milagro del Sistema Cutzamala se mantuvo en los últimos meses de este 2025; las lluvias intensas colaboraron a que los niveles del sistema que abastece de agua a la Ciudad de México y municipios aledaños estuvieron arriba del 90 por ciento.

Este fin de año no es la excepción, pues se espera que el Cutzamala mantenga su buena racha para el comienzo del Año Nuevo, a pesar de que no se han registrado más lluvias, pero sí se ha activado alertas por bajas temperaturas como la del 1 de enero.

¿En qué nivel recibe el Cutzamala el 2026?

El Sistema Cutzamala comenzó este 2025 al 64.07 por ciento de su capacidad, es decir, las presas tenían 501 millones 371 mil metros cúbicos.

Los niveles del Cutzamala se mantuvieron en su mayor parte arriba del 50 por ciento, más de la mitad, pero su nivel más alto lo alcanzaron en octubre de 2025, luego de que ya había terminado la temporada de lluvias.

Según los reportes del gobierno que administra el Sistema Cutzamala, las presas que integran la infraestructura alcanzaron a almacenar 762 millones 148 mil metros cúbicos, es decir, se llenó hasta el 97.40 por ciento.

El 1 de noviembre, las presas se llenaron hasta juntar 762 millones 83 mil metros cúbicos de agua, aun manteniendo los niveles arriba de 97 por ciento.

Para este diciembre, los niveles se quedaron arriba del 90 por ciento, pues el último registro que se tiene es del día 25, cuando se reportó que el sistema estaba a 91.95 por ciento de su capacidad, es decir, almacena 719 millones 561 mil metros cúbicos.

El Sistema Cutzamala suministra agua potable a una de cada cuatro casas en la Ciudad de México y los municipios del Estado de México que corresponden a la Zona Metropolitana, por lo que un 75 por ciento de las personas reciben agua de pozos u otras presas.

¿Qué es el Sistema Cutzamala y por qué es clave que llueva?

El Sistema Cutzamala es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

Aporta alrededor de una cuarta parte del agua que consumen millones de personas en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que su funcionamiento es estratégico para la vida cotidiana, la actividad económica y la seguridad hídrica de la región.

Este sistema está integrado por una red de presas, plantas de bombeo, acueductos y túneles que trasladan el agua desde las cuencas de los ríos Cutzamala y Temascaltepec, ubicadas principalmente en Michoacán y el Estado de México, hasta la capital del país.

Entre sus presas más importantes se encuentran Valle de Bravo, El Bosque y Villa Victoria, cuyos niveles de almacenamiento son monitoreados de forma permanente por las autoridades.

La lluvia juega un papel fundamental para el Sistema Cutzamala porque es la principal fuente de recarga de estas presas.

Durante la temporada de lluvias, el agua de precipitación permite recuperar niveles de almacenamiento, reducir la presión sobre los mantos acuíferos y garantizar el suministro en los meses más secos del año.

Cuando las lluvias son escasas o irregulares, las presas no logran recuperarse, lo que puede derivar en recortes al suministro y en medidas de emergencia.