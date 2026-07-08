Abatimiento de ‘El Texas’: ¿Qué sabemos del sucesor de ‘La Perris’ y jefe de seguridad de Los Chapitos?

'El Texas' fue abatido por militares en Sinaloa. (Imagen ilustrativa)

Una vez abatido Jorge Humberto ‘N’, alias ‘La perris’ o ‘El 27′, Los Chapitos aceleraron para nombrar a Cristhian Guadalupe ‘N’, ‘El Texas’, como su sucesor en la facción del Cártel de Sinaloa.

Así lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informara el abatimiento del ‘Texas’.

De acuerdo con las autoridades, Cristhian Guadalupe ‘El Texas’ se convirtió en el principal generador de violencia en Sinaloa, siendo responsable de ordenar homicidios contra grupos rivales, secuestros, extorsiones y robo de autos.

Aún se desconoce qué tan cercano era ‘El Texas’ de Los Chapitos, especialmente de Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán, hijos del ‘Chapo’ Guzmán que permanecen libres desde que ‘El Texas’ asumió el control de la plaza.

¿Cómo murió ‘El Texas’?

‘El Texas’, operador del ala armada de Los Chapitos, murió en un enfrentamiento con militares en Sinaloa.

El Ejército mencionó que los criminales comenzaron un ataque contra los militares, y en la respuesta de las fuerzas armadas fue que el hombre murió.

El enfrentamiento fue resultado de trabajos de inteligencia central, en coordinación del Ejército con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Las labores permitieron encontrar a cuatro elementos de una célula de Los Chapitos, a quienes les decomisaron:

Una ametralladora y 7 fusiles de asalto.

Dos granadas de fragmentación.

42 cargadores y 3 mil 170 cartuchos de diversos calibres.

100 dosis de cocaína.

Equipo táctico y de radiocomunucación.

Dos autos.

Las autoridades informaron, además, que hay detenciones destacables de al menos otros siete operadores importantes en la estructura del Cártel de Sinaloa, y que “representan un impacto significativo en contra de las capacidades operativas y logísticas” de la organización criminal.

Algunos de los detenidos en semanas recientes son:

Gabriel ‘N’, alias ‘Gabito’.

Misael ‘N’, alias ‘Güero Pink’.

Alexis ‘N’

Israel ‘N’.

Daniel Alfredo ‘N’, alias ‘El Cubano’.

Osmar Oswaldo ‘N’, alias ‘El Patas’.

Con información de Quadratín.