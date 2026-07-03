Los Salazar sufren baja de ‘La Bomba’, el segundo al mando de la célula delictiva enemiga de Los Chapitos

La Bomba, ligado a Los Salazar, carga con una decena de órdenes de aprehensión.

El “segundo al mando” de una célula delictiva fue detenido en Sonora, según informó el gobernador del estado. El detenido, ligado a Los Salazar, carga con una decena de órdenes de aprehensión.

“Fue detenido en Hermosillo, Jesús Adrián “N”, alias ‘Bomba’, identificado como segundo al mando de una célula generadora de violencia en el estado.

Cuenta con 10 órdenes de aprehensión vigentes: 8 por desaparición cometida por particulares y 2 por homicidio calificado.

Además, existe otra orden de aprehensión por homicidio calificado en proceso de obtención”, informó este jueves Alfonso Durazo Montaño a través de sus redes sociales.

Según el ejecutivo, el operativo estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, y culminó con el aseguramiento de un arma de fuego, un vehículo y múltiples narcóticos.

La detención del objetivo criminal, lo que representaría un duro golpe a la organización delictiva a la que pertenece, ocurre a dos días de que se cumplan catorce meses de la fuga de “El Ponchis” del Centro de Reinserción Social de Hermosillo a pocos días de su captura.

Tras la fuga del señalado como líder de Los Salazar, ocurrida pocos días después del operativo que lo capturó, el director de los reclusorios estatales de Sonora fue detenido y el secretario de seguridad, entonces Víctor Hugo Enríquez García, renunció.

Hoy, ‘El Ponchis’ se mantiene prófugo con una recompensa de un millón de pesos mexicanos por información que permita su captura.

¿Quiénes son Los Salazar, el grupo criminal que aterroriza a Sonora?

Los Salazar son uno de los grupos que se encuentran detrás de la escalada de violencia que vive Sonora por la disputa de territorios y rutas, desde los últimos 5 años, aproximadamente.

Esto se debería a presuntos desacuerdos con Los Chapitos relativos al tráfico de fentanilo a través del desierto que va desde Hermosillo hasta la frontera con los Estados Unidos.

A raíz de ello, el grupo de los hijos de Joaquín Guzmán Loera habría formado células como la de Los Matasalas, que opera en Hermosillo, para desplazar a Los Salazar.