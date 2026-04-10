¿Qué es ‘Fracking amigable’?: Esta es la propuesta de Sheinbaum para extraer gas de forma ‘responsable’

El fracking amigable es la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para extraer gas natural sin dañar el medio ambiente y con ello acabar con la dependencia de México del gas importado de Estados Unidos.

“El principal problema ambiental del fracking es que utiliza mucha agua y se contamina con químicos difíciles de limpiar. Ahora hay nuevas tecnologías que utilizan componentes biodegradables”, explicó en su conferencia ‘mañanera’.

Dichos componentes son utilizados para romper las piedras y permiten que el agua se recicle e incluso es posible que sea agua salada o la que está en minas de carbón.

“Eso es lo que queremos que nos digan los expertos, los impactos que tendría, en dónde sí se podría hacer y en dónde no. Hay nuevas tecnologías y hay que estar abiertos”, añadió la mandataria.

ONG revira a Sheinbaum: ‘Fracking sustentable no existe’

Más de 80 organizaciones, entre ellas la Alianza mexicana contra el ‘fracking’, señalaron a la presidenta Claudia Sheinbaum que explorar una versión “sustentable” de la técnica de fracturación hidráulica para la obtención de gas “puede sonar prometedor en el discurso, pero en los hechos no existe”.

Sheinbaum defendió la apertura al uso de tecnologías de extracción de gas no convencional a través del uso del ‘fracking’, pese a haberse pronunciado en contra anteriormente, y aseguró que es una forma de “fortalecer” la soberanía energética del país con técnicas de “bajo impacto ambiental”.

En un comunicado, las ONG indicaron que el hecho de que la presidenta planteara esa posibilidad de explotación y anunciara la integración de un comité científico para evaluar si esa explotación es viable “se trata de un giro político que contradice el compromiso del Gobierno de Sheinbaum de no permitir la explotación de hidrocarburos mediante fracking en el país”.

Señalaron que la evidencia científica que demuestra los riesgos y efectos nocivos por el desarrollo de ‘fracking’ ha sido compilada por científicos independientes y de Estados Unidos desde hace 15 años, quienes han organizado de forma rigurosa más de 2 mil 300 estudios científicos.

¿Qué dicen especialistas sobre el ‘fracking’ amigable?

Los especialistas señalaron que se mencionó la posibilidad del uso de agua residual tratada, agua congénita producida por campos petroleros en etapas avanzadas de explotación e incluso agua de mar, pero este uso de agua ha sido probado en diferentes zonas de Estados Unidos y no se ha vuelto una práctica común debido a sus elevados costos, de entre 5 y 10 millones de dólares por instalación.

También expresaron que “la soberanía energética no se logrará a través de la extracción de las reservas menguantes de gas en México. Aún cuando se pudiera extraer todo el gas que hay en nuestro subsuelo, este sería insuficiente para abastecer la creciente demanda de gas fósil”.

Sheinbaum diferenció estas nuevas técnicas del ‘fracking’ tradicional, descartando este último por sus “impactos ambientales graves”, en medio de las críticas de organizaciones ecologistas por la disposición del Gobierno a incorporar esta técnica para extraer gas natural.

En este sentido, reconoció que toda su vida habló en contra del ‘fracking’ tradicional, si bien subrayó que con el uso de nuevas tecnologías hay un “menor impacto ambiental”, de modo que justificó ese cambio de postura con respecto al sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El Gobierno de México anunció que comenzará a probar con el ‘fracking’ para reducir la dependencia del gas importado, particularmente desde Estados Unidos, y avanzar hacia la soberanía energética en la próxima década.

*Con información de EFE