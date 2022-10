Lewis Hamilton: El piloto de F1 que vende hamburguesas veganas con Leonardo DiCaprio

Sir Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo en la Fórmula Uno, ha extendido su carrera más allá de la pista, pues tiene otros negocios más allá del automovilismo, incluso un restaurante de hamburguesas.

El piloto de Mercedes, quien este fin de semana subió al segundo lugar del podio en el Gran Premio de México 2022 y recibió abucheos por una parte del público (debido a que llegó por delante del mexicano Sergio Pérez), también declaró su cariño a este país: “Este ha sido un público increíble, siento mucho amor por México y por la gente de aquí”.

En su faceta de empresario, el deportista británico ha buscado invertir en negocios que tengan relación con sus ideales, como el veganismo y la sustentabilidad y la gastronomía ha sido uno de sus campos.

¿Cuál es el restaurante de Lewis Hamilton?

Lewis Hamilton es vegano, por lo que buscó una opción de hamburguesas que no involucraran productos animales.

Así, en 2019 el británico lanzó Neat Burger con Tommaso Chiabra, quien fue uno de los primeros inversores en Beyond Meat.

La hamburguesería vegana arrancó en Londres con tres principales: The Neat, The Cheese y The Chick’n, así como The Hot Dog, acompañado de papas fritas, batatas fritas y tater tots, una guarnición muy popular en Estados Unidos y Reino Unido.

El sustituto de carne que usan se produce con quinoa, garbanzo y papa. Los colores se obtienen a través de verduras como raíz de remolacha y la proteína proviene de guisantes, maíz y arroz. Nada es de origen animal, ni el queso.

En abril de este año, el actor Leonardo DiCaprio se unió al proyecto como un inversor estratégico, ya que también se ha declarado de mentalidad ecologista, y dijo en un comunicado:

“La alteración de nuestro sistema alimentario con alternativas sostenibles es una de las formas clave para marcar una diferencia real en la reducción de las emisiones globales... El enfoque pionero de Neat Burger sobre las proteínas alternativas es un gran ejemplo del tipo de soluciones que necesitamos para avanzar”.

Hamilton busca que esta cadena se expanda; actualmente hay 9 sucursales alrededor del mundo, solo se encuentra disponible en Reino Unido, Nueva York en Estados Unidos y el Dubai Mall en Emiratos Árabes.

Neat Burger asegura que sus. alimentos provienen de ingredientes veganos y sustentables. (Foto: Instagram / @neat.burger)

¿Cuánto cuesta comer en el restaurate de Lewis Hamilton?

El sitio de hamburguesas promete la misma experiencia de sabor que su contraparte hecha con carne animal.

La cadena de restaurantes de Hamilton también cuenta con malteadas, bowls y postres, todo contiene ingredientes como soya, semillas, entro otros elementos, por ejemplo:

Neat Burger en 9.99 libras esterlinas (239.72 pesos mexicanos).

Chick’n Burger en 9.49 libras esterlinas (218 pesos mexicanos).

Hamburguesa de queso en 9.99 libras esterlinas (239.72 pesos mexicanos).

Papas fritas en 3.49 libras esterlinas (80 pesos mexicanos).

Neat Burger Bowl en 9.99 libras esterlinas (239.72 pesos mexicanos).

Chick’n Burger en 9.99 libras esterlinas (239.72 pesos mexicanos).

En cuanto a sus postres, hay preparaciones como:

Helado ‘Rocky Road‘ en 2.99 libras esterlinas (71 pesos mexicanos).

Helado de Mango en 8.99 libras esterlinas (215 pesos mexicanos).

Malteada de chocolate en 5.99 libras esterlinas (144 pesos mexicanos).

Malteada de Oreo en 5.99 libras esterlinas (144 pesos mexicanos).

Malteada en Biscoff 5.99 libras esterlinas (144 pesos mexicanos).