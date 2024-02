Descalificada de ‘La Casa de los Famosos’: ¿Quién fue la cuarta eliminada por su propia decisión HOY?

A pesar de que este 14 de febrero no hubo ceremonia de eliminación en La Casa de los Famosos, la actriz Thalí García fue descalificada del reality show, pero ¿qué fue lo que sucedió?

El pasado 23 de enero, La Casa de los Famosos estrenó su cuarta temporada con 23 participantes, de los cuales solo quedan 19, que están aislados y monitoreados las 24 horas del día en un recinto en el que deben de cumplir diferentes retos.

En esta edición, el premio para la última persona que salga de La Casa de los Famosos es de 200 mil dólares, alrededor de 3 millones de pesos.

A lo largo de las transmisiones, el reality ha visto algunas polémicas entre sus competidores; sin embargo, la más destacada ha sido la decisión de Thalí García de abandonar el reality show.

Thalí García rompió el reglamento de 'La Casa de los Famosos 4'. (Foto: Facebook / @TELEMUNDO REALITIES)

¿Por qué Thalí García salió de ‘La Casa de los Famosos 4′?

Los seguidores de La Casa de los Famosos se sorprendieron al ver que Thalí García, sin autorización de ‘La Jefa’ o los organizadores del reality, salió del recinto en el que se está llevando a cabo el programa.

Tras aquella ación, los demás participantes fueron reunidos en la sala principal de La Casa de los Famosos, en donde Nacho Lozano explicó lo siguiente:

“Thalí García tomó la decisión de salir y con ello rompió el reglamento que rige La Casa de los Famosos... no va a volver, simple y sencillamente porque así lo indica”.

Aunque pasaron un par de minutos de incertidumbre, Thalí ingresó al foro en el que se encontraban Nacho Lozano y Jimena Gállego para dar sus razones.

“Estoy un poco nerviosa... Creo que tuve un instinto muy fuerte y una necesidad de no dejar que nada se desvirtuara, se tergiversara, como saben tengo una familia aquí afuera que tengo que proteger... Sentí que en un momento todo se estaba saliendo de contexto y control”, aseguró la actriz mexicana.

Thalí García es una actriz mexicana. (Foto: Instagram / @thaligarcia)

Thalí mencionó que la presión de ser observada las 24 horas no le permitía convivir tranquilamente con los demás concursantes: “Me sentía contantemente apagada, me lo dijeron muchos de mis compañeros”.

Aunque la intérprete aseguró que no pudo tener muchas interacciones, compartió que hizo una relación de amistad con Lupillo Rivera.

“Hicimos esta sociedad, amistad, no sé, creo que nos vimos llegando juntos a una final”.

Thalí García puntualizó que, tras salir de La Casa de los Famosos, tiene intenciones de regresar a su hogar para estar con su familia.

¿Quién es Thalí García, la cuarta eliminada de ‘La Casa de los Famosos 4′?

Thalí García es una intérprete mexicana que ha participado en producciones como Silvana Sinlana (2016) y Un poquito tuyo (2019).

Además de La Casa de los Famosos, García ha formado parte de otros reality shows, destaca su presencia en High School Musical: La Selección en la que tenía que demostrar sus habilidades como cantante.

En la actualidad se ha mantenido alejada de los reflectores de la vida pública, pero comparte actualizaciones de su cotidianidad en redes sociales.

A lo largo de su tiempo en La Casa de los Famosos, Thalí formó parte de la lista de nominados en dos ocasiones por votaciones de sus compañeros con los que había discutido.

¿Quiénes siguen en ‘La Casa de los Famosos 4′?

Tras convertirse en la cuarta eliminada, así queda el listado de participantes de la cuarta entrega de La Casa de los Famosos:

Alfredo Adame: conductor mexicano.

Clovis Nienow: actor mexicano que participó en el programa Por amor o por dinero.

Mariana González: influencer y esposa de Vicente Fernández Jr.

Lupillo Rivera: cantante y exjuez de La Voz México .

. Aleska Génesis: influencer, modelo, expareja de Nicky Jam; pues previo al arranque del programa fue arrestada en CDMX por presunto robo de relojes de lujo.

de lujo. Robbie Mora: cantante, bailarín y actor mexicano de Wapayasos y Horripicosos.

Pedro Figueira ‘La Divaza’ : influencer venezolano que vive en México.

: influencer venezolano que vive en México. Sophie Durand: actriz mexicana de La Rosa de Guadalupe (2008) y Ladrona de almas (2015).

actriz mexicana de (2008) y (2015). Alana Lliteras: conductora mexicana que participó en MasterChef en 2016.

en 2016. Rodrigo Romeh: creador de contenido mexicano.

Daniela Alexis ‘La Bebeshita’: influencer y conductora de varios reality shows.

Ariadna Gutiérrez: modelo colombiana de Miss Universo 2015.

Silvia del Valle ‘La Bronca’: conductora de radio mexicana.

Gregorio Pernía: actor colombiano de telenovelas como La hija del mariachi (2006) y Sin senos no hay paraíso (2008).

(2006) y (2008). Carlos Gómez ‘El Cañón’: exdeportista venezolano que participó en Exatlón Estados Unidos.

José Leopoldo Carrera, ‘Guty’: modelo originario de Ecuador, compitió contra Nicola Porcella en Guerreros 2020.

José Reyes ‘La Melaza’: exbeisbolista originario de República Dominicana, jugó con los New York Mets y Toronto Blue Rays.

Cristina Porta: periodista y publicista de España.

Maripily Rivera: actriz de Puerto Rico.

Participantes de La Casa de los Famosos 4. (Foto: Instagram / @lacasadelosfamosostlmd).

¿Quiénes han sido eliminados de ‘La Casa de los Famosos 4′?

Además de Thalí, La Casa de los Famosos se ha despedido de algunos de sus competidores, este es el listado: