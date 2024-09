Así reaccionaron a la salida de Adrián Marcelo de ‘LCDLF’: ‘Hay límites y estos ya estaban rebasados’

La madrugada de este miércoles hubo un giro inesperado en el curso de La Casa de los Famosos México 2024: La salida ‘voluntaria’ de Adrián Marcelo, uno de los participantes más polémicos en esta segunda temporada del reality show.

Desde el inicio de la gala realizada este martes ‘explotó la bomba’ dentro de ‘la casa más famosa de México’, pues se comentó un clip en el que el presentador hizo un comentario desatinado sobre las mujeres, en especial sus compañeras en el programa.

Después de que ‘La Jefa’ anunció la salida de Adrián Marcelo, todos los participantes de ‘LCDLF’ se mostraron serios y en tensión no solo por lo inesperado del asunto, sino porque ocurrió en la noche-madrugada.

Su abrupto abandono provocó reacciones no solo en redes sociales, donde miles de usuarios han estado al pendiente del programa y todo lo que pasa alrededor de él, también de los mismos habitantes de La Casa de los Famosos.

Cuarto Mar reacciona a salida de Adrián Marcelo: ¿Qué dijeron?

Dentro del reality show hay dos ‘equipos’, y uno de ellos es Mar, conformado por Karime Pindter, Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Arath de la Torre y Gala Montes, siendo estos últimos quienes más roces tuvieron con el recién salido del programa.

Ya dentro de su cuarto, comenzaron a hablar sobre la sorpresa que les causó la salida del regiomontano, casado con Karina Puente.

Primero, Gala comentó que el video que le pusieron sobre lo que dijo en la gala del sexto eliminado estuvo muy fuerte. “Si a mí me ponen un video así hasta yo me salgo (…) ¿pues qué señal te están dando?”, mencionó la actriz.

Mario Bezares mencionó que algo a destacar fue la postura de Odalys Ramírez, una de las conductoras de La Casa de los Famosos y quien precisamente confrontó al youtuber con el video. Sobre ella, Gala dijo que no consideraba tuviera la ‘influencia’ suficiente para tener relación con la salida de Adrián Marcelo.

En la discusión Adrián Marcelo volvió a hablar de los problemas mentales que padece Gala Montes y aseguró que él solo hace comedia. (Foto: Especial El Financiero)

¿Público femenino fue el causante de la salida de Adrián Marcelo? Esto dijo el Team Mar

Para el team Mar, y sobre todo para Karime, Gala y Mario, que eran quienes principalmente hablaban del asunto, mucho tuvo que ver el público en la decisión.

Los tres coincidieron en que el comentario de Adrián Marcelo fue desatinado, por lo que la salida era inminente. “Ese ya no es humor negro, es un pinche comentario de... no jodas”, señaló Karime. “Me lo decía Paco (Stanley), el peor enemigo que puedes tener en tu carrera es un micrófono”, agregó Mario Bezares.

Karime ya sabía que se iba Adrián Marcelo salía de ‘LCDLF’

En la misma plática, la exconcursante de Acapulco Shore aseguró que ella ya sabía que Adrián Marcelo no estaría más en el programa porque él se lo habría dicho en una interacción previa al anuncio.

Gala le preguntó a Karime Pindter cómo fue que se enteró. “Le dije ‘¿Ya le llevas una arepa a la jefa?’, y me dijo ‘no, ya me voy’ (…) pero no pensé (que fuera cierto), yo dije ‘ahorita va a hablar con todos, más relajado, va a pensar, no sé'”, aseguró.

Después de que los tres coincidieron en que era un tema fuerte el de la salida de ‘AM’, cambiaron de tema a otros relacionados con la señal de Vix, que es por donde se transmite 24/7 el programa.

Cuarto Tierra reacciona a salida de Adrián Marcelo: ¿Qué opinan sus amigos?

Además de Mario, Gala y Karime, quienes también hablaron sobre el abandono de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos fueron sus compañeros del cuarto Tierra, quienes se dijeron sorprendidos por lo ocurrido con el influencer.

“Me siento como cuando expulsan a alguien de la escuela”, dijo Ricardo Peralta a una pregunta de Sian Chiong. A diferencia del equipo Mar, ellos se mostraron más reservados con sus comentarios. Briggitte Bozzo les acompañaba en la charla.

“Ya con eso lo mataron, lo sacaron. Estaba pensando en su familia, en qué iba a pensar la gente de él”, señaló Agustín Fernández, líder de la semana 7 en La Casa de los Famosos. “Lo mismo que pensamos nosotros”, respondió Sian.

Sian Chiong aseguró que el comentario de Adrián Marcelo sí le afectó en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: EFE/Instagram @sian)

Agustín Fernández defiende a Adrián Marcelo por comentario desafortunado

El actor y modelo Sian Chiong dijo que no se imaginaba cómo debía sentirse Adrián Marcelo con su comentario, pues incluso ellos, que solo se rieron, no se encontraban tan bien por lo sucedido.

“Bueno, pero se entiende (que fue una ‘broma’) (…) a él le dijeron cosas peores. Eso es lo que a él le duele, no la ‘fracesita’”, dijo Fernández para defender a su amigo.

Sin embargo, el influencer cubano aseguró que el hecho de haber dicho ‘una mujer menos para maltratar’ sí le afectó a Adrián Marcelo Moreno.

Reacciones de famosos a la salida de Adrián Marcelo de ‘La Casa de los Famosos México’ 2024

Las reacciones a la salida de Adrián Marcelo no se quedaron ahí, pues además de sus excompañeros y todo el ruido que ha generado en redes sociales, hubo figuras públicas que dieron su punto de vista.

Una de ellas fue Galilea Montijo, conductora principal del reality show que también cumple esta función en el programa Hoy, en donde se refirió a lo ocurrido la noche del martes.

Galilea Montijo habla de la salida de ‘AM’

En una breve cápsula del programa Hoy, Galilea Montijo no emitió ningún juicio sobre lo ocurrido, pero sí aseguró que eran decisiones que cada quien tomó conforme a su estrategia y juego.

Galilea Montijo se mostró imparcial al hablar de la salida de Adrián Marcelo. (Foto: Instagram @galileamontijo).

“No hay nada más que decir que cada quien jugó dentro de la casa como quiso jugar. En los próximos días habrá más información al respecto. Lo que sí podemos asegurarles es que nuestro juego continúa”, aseguró, diciendo que el programa se mantendrá tal y como hasta ahora.

Incluso, señaló que el final de La Casa de los Famosos México ya tiene fecha: el próximo 29 de septiembre, por lo que estamos a cuatro semanas de conocer al ganador de la segunda temporada.

Andrea Legarreta celebra salida de Adrián Marcelo

La conductora Andrea Legarreta en días pasados ya había demostrado su descontento con Adrián Marcelo después de que amenazó a Arath de la Torre, gran amigo de la expareja de Erik Rubín.

Tras hacerse oficial su salida, Legarreta compartió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, en donde aseguró que este era un acierto gracias a todas las situaciones en las que se involucró ‘AM’.

“¿Jaque al rey? Jaque a la maldad, a la misoginia, jaque a quien pensó que nos parecería entretenimiento y diversión, que un tipo quisiera sacar a alguien de un juego, con un infarto en una ambulancia. Jaque al tipo que abiertamente decía los peores insultos a las mujeres con las que ‘jugaba’ y pensaba que era chistoso”, expresó.

Publicación de Andrea Legarreta en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Para la conductora, el hecho de que este personaje abandonara La Casa de los Famosos era motivo de celebración para los habitantes, el público y el mismo programa, dirigido por Rosa María Noguerón.

“Eso NO SE JUSTIFICA diciendo que es “entretenimiento”. NO ES DIVERTIDO y nunca lo será. Hay límites y estos ya estaban REBASADOS”, finalizó el mensaje de Andrea Legarreta.

¿'Funan’ a Briggitte por apoyar a Adrián Marcelo? Esto fue lo que pasó

Además de Adrián Marcelo, una de las que era favoritas para llegar a la final perdió de un momento a otro el apoyo del público, pues la tachan de no haberse solidarizado con Gala Montes tras el enfrentamiento de la noche del martes.

Después de que Montes y ‘AM’ entraran en una fuerte discusión, el público señaló a ‘Brillitos’, como también la apodan, de no apoyar a su amiga y, en cambio, mostrarse más solidaria con el equipo Tierra, en el que pertenecía el creador de contenido regio.

Recuerden amigos que el día de hoy #BriggitteBozzo dejo solas a las mujeres que la defendieron, la arroparon, se echaron encima el pleito con un misógino para que ella se diera cuenta que no estaba sola y eligió darle la mano a quien fue partícipe del #bullying hacia su persona. pic.twitter.com/JYQeybVedv — Yael Téllez (@yaael_o) September 4, 2024

Bozzo ‘explotó' al asegurar que gracias a sus constantes peleas se vivía un ambiente de mucha tensión, e incluso culpó la situación de que ella ‘no pudiera lucir su atuendo’ para la noche de cine.

Como cereza del pastel, fue la única integrante de Mar que no consoló a la actriz de El Señor de los Cielos, lo que derivó no solo en críticas y hasta pedir que fuera la próxima expulsada, sino en sus números en redes sociales, pues en cuestión de horas perdió alrededor de 100 mil seguidores.

También la señalaron de ser una ‘pick me girl’, es decir, una chica que busca validación de los hombres con declaraciones que podrían ser de su agrado, incluso si esto significa ir en contra de otras mujeres. En redes sociales empezaron a pedir que se deje de apoyar a la actriz venezolana, pues no habría respaldado a Gala Montes ni a su equipo.