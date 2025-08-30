Donativos bajo la lupa: MC pide aclarar a Fernández Noroña ingresos en redes sociales

Clemente Castañeda, senador de MC, considera oportuno que el Órgano Interno intervega en caso de comprobarse donaciones a Gerardo Fernández Noroña. (Crédito: Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña sigue bajo escrutinio, ahora por las “donaciones” que recibió a través de plataformas digitales durante sus transmisiones en vivo. Según su versión, esos ingresos le permitieron adquirir una propiedad valuada en 12 millones de pesos.

Ante esta situación, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, consideró necesario que se investiguen los recursos que Fernández Noroña obtuvo mediante redes sociales.

“El Órgano Interno de Control (del Senado) es el que debería, en todo caso, hacer una investigación al respecto. Si de ahí se deriva que hay irregularidades, pues tendría que haber sanciones (...). No puede ningún servidor público recibir donativos, regalos de cualquier índole, y si así fuera, lo menos que se tiene que hacer es explicar su procedencia”, declaró el senador emecista el 29 de agosto.

Castañeda agregó que, si existe alguna sospecha sobre el uso indebido del presupuesto de la Cámara alta, entonces deben emitirse requerimientos para aclarar y transparentar el origen y destino de los recursos.

El periodista Jorge García señaló que el senador por Morena recibió alrededor de 6 millones 739 mil pesos en “donaciones” a través de YouTube, las cuales, presuntamente, no fueron declaradas.

Cabe señalar que las plataformas digitales no exigen verificación de identidad. Es posible crear perfiles falsos, vincular una tarjeta bancaria y realizar donativos usando nombres ficticios. Estos mecanismos no garantizan transparencia.

¿Por qué los funcionarios no pueden recibir donativos o regalos?

El debate en torno a cómo Fernández Noroña adquirió una propiedad de 12 millones de pesos y las donaciones que recibió se origina en la posible ilegalidad de aceptar dádivas.

El artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que un servidor público incurre en cohecho si, con motivo de sus funciones, “exige, acepta, obtiene o pretende obtener donaciones o beneficios indebidos” para sí o para terceros, incluidos cónyuge, familiares o asociados.

Asimismo, el artículo 89 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala que, si un servidor público recibe obsequios, donativos o beneficios que superen el equivalente a diez veces el salario mínimo diario, debe informar a las autoridades correspondientes y ponerlos a su disposición.

Desde que se dio a conocer el valor de la propiedad de Gerardo Fernández Noroña, el senador morenista afirmó que se trata de una campaña en su contra y aseguró que realizó la compra con recursos propios.