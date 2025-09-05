‘Mienten’: Noroña niega que su casa de 12 mdp en Tepoztlán esté resguardada por la Guardia Nacional

Gerardo Fernández Noroña negó que la Guardia Nacional resguarde su casa en Tepoztlán, pero reconoció que tiene protección de la FGR.

Gerardo Fernández Noroña desmintió que su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán esté resguardada por elementos de la Guardia Nacional, ante la polémica que ha surgido en las últimas semanas sobre dicho inmueble.

“Apenas el día de hoy, la FGR me asignó una custodia por las agresiones que viví a manos de Alito Moreno y cinco legisladores priístas más. Es un mecanismo previsto en la ley”, dijo el senador a través de sus redes sociales.

Fue el panista Oscar Daniel Martínez quien dijo en entrevista con medios de comunicación que la casa de Fernández Noroña estaba resguardada por la Guardia Nacional tras el intento de comuneros de entrar a la propiedad.

Este supuesto asedio por los comuneros no fue mencionado por el senador, pero a través de sus redes sociales sí acuso que había ‘gente extraña’ merodeando afuera de su casa e hizo un llamado a identificar a la persona que lo está ‘vigilando’.

https://x.com/fernandeznorona/status/1964040037558829101

¿Gerardo Fernández Noroña retó a comuneros de Tepoztlán? Esto dijo

La polémica por la casa de Gerardo Fernández Noroña ya alcanzó incluso a los comuneros de Tepoztlán, a quienes el senador ‘retó’ en una de sus transmisiones.

“Los comuneros no se dan cuenta de que están dinamitando lo que ha sido su gallina de los huevos de oro. Si ellos pasan por encima de cualquiera, de cualquiera, ¿de mí?…quiero verlo”, dijo.

Fernández Noroña se ‘lanzó’ contra los comuneros a quienes llamó “señores feudales” y aceptó que en el municipio no es posible comprar una casa debido a que todo está bajo propiedad comunal.

“Todo está sentado en propiedad comunal y por eso nadie es dueño en el sentido que se entiende en el sistema capitalista de su propiedad privada, nadie tiene aquí propiedad privada. Están en el aire para decirlo claro”, agregó el senador.

Esto sabemos sobre la casa de Fernández Noroña en Tepoztlán

Gerardo Fernández Noroña no ha negado que tenga una casa en Tepoztlán e incluso mencionó que la información es pública al ser parte de su declaración patrimonial.

En distintas transmisiones de YouTube, Fernández Noroña ha mostrado aspectos de su casa en Tepoztlán, donde pasa largos periodos e incluso adelantó que sería su lugar de retiro cuando se aleje de la política.

La casa de Noroña en Tepoztlán está rodeada de vegetación y también de distintas manifestaciones de arte, entre ellas destacan una estatua de Buda, cerámica de Guanajuato, adornos de caballos de la India, artesanías de Olinalá, Guerrero, así como Pátzcuaro, Michoacán, entre otros.

Además, en la propiedad hay una recámara principal, dos para invitados, cocina, comedor, sala, dos estudios, un jardín, una terraza, todo esto en mil 200 metros cuadrados.