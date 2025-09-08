El góber ‘claudista’ que vino del PRI

La presidenta tuvo un fin de semana que podría ser calificado de todo, menos de aburrido. Como parte de su gira de ‘rendición de cuentas’, la mandataria eligió visitar estados gobernados por la oposición, y lejos de encontrarse con protestas, lo que recibió fueron elogios, entre ellos el del gobernador priista de Durango, Esteban Villegas, quien le confesó: “(…) yo me identifico con usted y soy ‘Claudista’, que no se les olvide”. Y fue en Nuevo León donde la atención se la llevó el góber Samuel García, aunque no de la mejor manera, pues la presidenta tuvo que intervenir para calmar los abucheos en su contra.

Ecos en Chihuahua del escándalo de Adán

La Barredora se paseó por Chihuahua. Pero no crean que el grupo criminal de huachicol anda en búsqueda de extenderse hacia el norte, sino que cundieron alusiones por calles de la ciudad capital con motivo del primer informe legislativo de la senadora Andrea Chávez. Usuarios de redes sociales dieron cuenta de espectaculares y el paso de camionetas con lonas que decían “La Barredora” y la imagen de la morenista junto con Adán Augusto López, a quien se le señala porque su jefe policiaco, cuando fue gobernador de Tabasco, tiene orden de aprehensión por vínculos con ese grupo. Los móviles fueron decorados hasta con escobita.

El argumento del ministro presidente

Para salvarse de una multa de 39 mil pesos por aparecer en acordeones digitales, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, utilizó un argumento inusual: que la mayoría de sus votantes son indígenas y, al no contar con acceso a internet, no pudieron ser inducidos a votar por él. Para el magistrado Reyes Rodríguez, el argumento no es suficiente para comprobar que no se benefició y plantea confirmar la multa, no obstante, veremos si el jurista oaxaqueño convence a los seis magistrados restantes y en una de esas se salva.

Cuando las selfies comprometen

Por lo visto los violentadores se juntan, pero para arroparse tras el poder. ¿Recuerdan al diputado local morenista del Estado de México Osvaldo Cortés Contreras, denunciado por la diputada federal de su mismo partido, Claudia Leticia Garfias, por haberle mandado golpeadores dirigidos por el chofer del propio Cortés? Resulta que el diputado Cortés Contreras abrió paso al magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Ricardo León Caraveo, también acusado de maltrato laboral y acoso en Jalisco, para sacarse una selfie con la presidenta Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez durante su gira hace unos días en tierras mexiquenses. La impunidad bien vale una foto.

Cónsules, a estudiar

Ante la política no establecida pero obvia de que el servicio exterior mexicano es usado como premio para políticos fieles a la ‘4T’, por lo menos en este ‘segundo piso’ habrá una capacitación, aseguró la cancillería. Será el Instituto Matías Romero el que les informe de los principios de política exterior, diplomacia, protección y servicios consulares. A ver si así no se pasan ridiculeces como la que protagonizó la improvisada excónsul en Estambul, Isabel Arvide, quien agregó a López Obrador en una arenga para conmemorar el Grito de independencia.

Contradicciones en Morena sobre las 40 horas

Tan incierto es el tema de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, que incluso al interior de Morena hay versiones encontradas. Cercano a las organizaciones sindicales, campesinas y empresariales en foros y asambleas por el país, el vicecoordinador morenista en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que en este periodo de sesiones, antes del 15 de diciembre, se aprobará la reforma. Pero el coordinador, Ricardo Monreal, tiene otros datos. En este periodo no, no está en agenda, sostuvo. No hay sintonía en Morena.