‘Sí llama la atención’: Sheinbaum sobre Esteban Villegas, ‘góber’ de Durango que se declaró ‘Claudista’

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que tiene buena relación con todos los gobernadores de oposición, incluido Esteban Villegas, de Durango.

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció las palabras del gobernador de Durango, Esteban Villegas, quien se declaró ‘Claudista’ al darle la bienvenida a la mandataria durante su gira por la entidad.

“Sí llama la atención, la verdad. Agradezco sus palabras porque gobernamos a los habitantes de Durango juntos”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 8 de septiembre.

Esteban Villegas es el mandatario estatal de Durango y de origen priista, por lo que en redes se hizo viral el apoyo que le expresó a la presidenta.

Claudia Sheinbaum dijo que, en cambio, contrasta con el comportamiento del dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, quien está en Estados Unidos para hablar mal del gobierno de México.

“El presidente del PRI con esta actitud tan violenta haga declaraciones con las que él se escucha a sí mismo. Más vendepatrias no puede haber”, agregó la mandataria.

‘Hay buena relación con los gobernadores de oposición’, dice Sheinbaum

En cambio, hay una buena relación con todos los gobernadores de oposición, según declaró Claudia Sheinbaum.

“Con los gobernadores (de oposición) tenemos muy buena relación. En particular con todos, pero sobre todo con los del PRI”, añadió la presidenta.

Al ser cuestionada sobre si, a pesar del partido, los gobernadores serían ‘arropados’ por la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum dijo que hay visiones diferentes, pero que el gobierno se coordina de forma institucional para apoyar en los estados.

“Cada uno tiene su visión, hay diferencias y distintas visiones porque cada partido gobierna diferente, pero nos coordinamos de forma institucional”, agregó la mandataria.

¿Qué dijo Esteban Villegas, gobernador de Durango, sobre Claudia Sheinbaum?

Durante un evento como parte de su gira por Durango, Claudia Sheinbaum fue recibida de forma calurosa por el gobernador Esteban Villegas quien dijo que en el estado, la presidenta tiene amigos.

“Presidenta, bienvenida a su casa. En Durango la queremos, en Durango tiene amigos, siéntase como con su familia. A pesar de que a lo mejor no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy ‘Claudista’, que no se les olvide”, afirmó Villegas.

En ese momento, el gobernador pidió a los asistentes levantarse y aplaudir a la presidenta Sheinbaum para expresarle su respeto.

Esteban Villegas pertenece al PRI y llegó a la gubernatura del estado con la alianza ‘Va por México’ que incluye a los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Villegas es médico cirujano y cantante. Ha sido militante del PRI desde sus inicios como presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, mientras cursaba la carrera en la Facultad de Medicina de la UJED.