¿Por qué te llegó la alerta sísmica al celular si vives lejos de CDMX? Estos estados SÍ la recibieron

La alerta sísmica no solo suena en la CDMX: Así funciona el sistema de alertamiento.

El sismo magnitud 6.5, que ha tenido más de 800 réplicas, causó daños en la Torre del Control del Aeropuerto de Acapulco y 12 personas lesionadas, además de que se registró la muerte de dos personas.

La mañana de este 2 de enero de 2026, la alerta sísmica se activó en los altavoces, pero también en teléfonos de la Ciudad de México y otros estados del país.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ADTT) explicó que la activación formó parte del Sistema de Alertamiento Masivo.

El sismo de magnitud 6.5 tuvo epicentro a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, y se registró a las 07:58 horas de este viernes.

¿En qué estados suena la alerta sísmica en México?

La alerta sísmica es enviada a los celulares que se encuentran dentro del polígono de alertamiento del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES).

Este polígono incluye no solo a la Ciudad de México, sino también a los estados de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

La Agencia Digital capitalina informó que el sistema de alertamiento se activa en los teléfonos dentro del polígono, para aquellos dispositivos con alertas habilitadas, sin depender del acceso al internet o del saldo disponible.

Este martes, debido al sismo magnitud 6.5, la señal fue emitida en el 95 por ciento de las antenas.

¿Cómo activar la alerta sísmica en tu celular?

Si no te llegó la alerta por el sismo de este 2 de enero a tu celular, La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones explicó cómo hacer la activación de este servicio en dispositivos móviles.

Si quieres activar la alerta sísmica en tu celular, recuerda que los dispositivos deben contar con la configuración adecuada. En el caso de Android, es necesario activar las alertas de emergencia inalámbricas desde el menú de ajustes y notificaciones. En iOS, estas opciones se encuentran dentro de la configuración de notificaciones.

Las autoridades señalaron que quienes no hayan recibido la alerta pueden reportarlo al número 079, donde se brinda información y orientación adicional en caso de ser necesaria.