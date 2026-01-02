Pago del agua y predial en Edomex: ¿Quiénes podrán acceder a descuentos y condonaciones?

Al menos 10 municipios del Estado de México anunciaron bonificaciones y descuentos en el pago del suministro del agua y en recargos, así como en multas al impuesto predial, así como condonaciones en los primeros meses de este 2026.

Hasta el momento, las autoridades de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan, Atizapán, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Coacalco, Toluca y Los Reyes han anunciado beneficios en diferentes pagos.

Descuentos en el pago del agua y predial en Tlalnepantla

El alcalde Raciel Pérez Cruz informó que enero, los habitantes de Tlalnepantla podrán disfrutar de un 8 por ciento de descuento en el pago del agua y predial; en febrero, del 6 por ciento; y en marzo, del 4 por ciento.

Los usuarios puntuales en el pago de sus servicios durante los dos últimos años podrán acceder a una bonificación adicional sobre los descuentos referidos del 4 por ciento en enero y del 2 por ciento en febrero.

Por su parte, el titular del organismo de agua local, Alberto Valdés Rodríguez, agregó que los grupos vulnerables podrán obtener un descuento especial de hasta el 34 por ciento.

Descuentos en Cuautitlán Izcalli

El cabildo de Cuautitlán Izcalli aprobó por unanimidad bonificación en el pago del impuesto predial para quienes realicen su pago anticipado: 8 por ciento de descuento en enero, 6 por ciento en febrero y 4 por ciento en marzo.

Los contribuyentes que hayan cumplido con su pago durante los dos últimos años recibirán un descuento adicional del 8 por ciento en enero, 6 por ciento en febrero y 2 por ciento en marzo. Además, se autorizó una bonificación del 34 por ciento para grupos vulnerables que acrediten residencia y uso habitacional del inmueble.

De igual forma, los ediles aprobaron una bonificación del 38 por ciento en el pago de los derechos por los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado para los grupos vulnerables.

Beneficios en el pago de servicios en Ecatepec

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, invitó a los contribuyentes a aprovechar los descuentos en el pago del impuesto predial y agua potable a partir del 2 de enero de 2026.

En el pago del impuesto predial 2026, la Tesorería brindará descuentos del 8 por ciento en enero, 6 por ciento en febrero y 4 por ciento en marzo; mientras que los grupos vulnerables recibirán una bonificación de hasta el 34 por ciento. También habrá un beneficio adicional para contribuyentes cumplidos.

Por su parte, el organismo de agua de esta localidad mexiquense otorgará en enero descuentos del 8 por ciento, más un 4 por ciento adicional para usuarios cumplidos; 6 por ciento en febrero, más un 2 por ciento a quienes están al corriente; y un 4 por ciento en marzo. Además, los grupos vulnerables recibirán una bonificación del 38 por ciento.

Descuentos en Naucalpan

El Gobierno de Naucalpan autorizó a la Tesorería Municipal la aplicación del descuento por pago anual anticipado en una sola exhibición del impuesto predial y al Organismo Municipal del Agua, que consiste en una bonificación equivalente al 8 por ciento, 6 por ciento y 4 por ciento sobre su importe total, durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente.

También se aprobó otorgar a los contribuyentes del Impuesto Predial 2026, un estímulo fiscal por cumplimiento, consistente en una bonificación adicional del 8 por ciento en el mes de enero, 6 por ciento en el mes de febrero y 2 por ciento en el mes de marzo.

Además, se autorizó otorgar una bonificación de hasta 34 por ciento en el pago del impuesto predial a personas de grupos vulnerables.

Por último, se aprobó al organismo de agua local una bonificación del 36 por ciento en el pago de los derechos por el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento, para el ejercicio fiscal 2026 a favor de pensionados y demás personas de grupos vulnerables.

¿Qué descuentos se aprobaron en Atizapán en el pago de servicios?

En el mes de enero, los atizapenses recibirán un 8 por ciento de descuento por pronto pago y 8 por ciento adicional a contribuyentes cumplidos; en febrero, el descuento será del 6 por ciento por pronto pago y 6 por ciento adicional; mientras que para marzo, los descuentos son del 4 por ciento y 2 por ciento por los conceptos antes referidos.

Además, las personas pertenecientes a grupos vulnerables recibirán un 34 por ciento de descuento adicional en el pago de su predial, cumpliendo con los requisitos establecidos por la autoridad municipal.

En algunos municipios, las personas de grupos vulnerables reciben descuentos de hasta el 38 por ciento. (Crisanta Espinosa Aguilar)

Descuentos en el pago de servicios en Los Reyes

Martha Guerrero, alcaldesa de esta localidad, explicó que en cabildo se acordó que los contribuyentes de sectores en situación vulnerable podrán recibir una bonificación de hasta el 34 por ciento.

Para el pago del agua potable, drenaje y alcantarillado, los contribuyentes que realicen el Pago Anual Anticipado recibirán estímulos fiscales dependiendo del mes en que se efectúe el pago en una sola exhibición: enero, 8 por ciento; febrero, 6 por ciento, y marzo 4 por ciento del ejercicio fiscal 2026.

Y los contribuyentes que en los últimos dos años hayan cubierto sus obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos, gozarán de un estímulo adicional por cumplimiento, que consiste en una bonificación de 4 por ciento en el mes de enero y del 2 por ciento en el mes de febrero”.

Mientras que el pago predial, las personas en situación de vulnerabilidad podrán recibir una bonificación de hasta el 38 por ciento por el pago de derechos por los servicios de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado.

Descuentos en Nezahualcóyotl

En Nezahualcóyotl, a partir del 5 de enero de 2026, los contribuyentes podrán acceder a bonificaciones de hasta el 100 por ciento en recargos y multas en el impuesto predial y en los derechos por el suministro de agua potable, para incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales municipales.

Respecto al impuesto predial, durante el mes de enero se otorgará un descuento de hasta el 16 por ciento, mientras que en febrero será de hasta el 12 por ciento y en marzo de hasta el 6 por ciento. Para los sectores considerados como grupos vulnerables, el beneficio podrá alcanzar hasta el 34 po ciento de descuento, facilitando así el acceso a este programa a quienes más lo requieren.

Para los derechos de agua potable, las bonificaciones contemplan descuentos de hasta el 12 por ciento en enero; el 8 por ciento en febrero y 4 por ciento en marzo. En el caso de los grupos vulnerables, el descuento podrá ser de hasta el 38 por ciento.

Condonación del 100% en pago del agua en Chimalhuacán

En el municipio de Chimalhuacán se condonan hasta el 100 por ciento de la deuda del servicio de agua potable cuando es del 2021 hasta el 2025, en casos de cuota fija doméstica, o comercial, y los pagos deben ser en una sola exhibición o parciales del mismo año fiscal.

Beneficios fiscales en Coacalco

En Coacalco se condona completamente multas y recargos del Predial y aplica hasta 50 por ciento de descuento en el pago de años anteriores, pero esto dependiendo de cada caso

Para conocer cuál es el descuento que se puede aplicar se tiene que ingresar a la página oficial del pago Predial de Coacalco con la clave catastral o contactar a través del número 56 21 05 2771 de WhatsApp.