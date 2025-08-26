Coloca el freno de mano: Hoy No Circula para este miércoles 27 de agosto en CDMX y Edomex

El calendario semanal estipula la circulación de vehículos según el color del engomado y el último dígito de la placa. (Foto: Especial)

¡Evita que te multen! El programa Hoy No Circula se aplicará de forma normal este miércoles 27 de agosto, por lo que si planeas salir a la Ciudad de México checa si tu carro puede salir o mejor poner el freno de mano.

Esta restricción vehicular se lleva a cabo a partir de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche, con el objetivo de mitigar la contaminación del aire y mejorar la calidad atmosférica en la región metropolitana del Valle de México.

Es esencial que los automovilistas confirmen si sus vehículos están autorizados para circular y así evitar recibir posibles multas.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 27 de agosto?

Los autos con engomado Rojo y con terminaciones de placas 3 y 4 no podrán circular durante el día de mañana y tendrán un descanso obligatorio. Esta normativa se aplica a vehículos que usen hologramas de verificación 1 y 2.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) recuerda que los automóviles foráneos que cumplan con estas características tampoco tienen permiso para transitar por las áreas designadas.

La única excepción son los vehículos que portan hologramas 00 y 0, los cuales pueden circular todos los días de la semana.

Estos son los vehículos que no podrán circular mañana.

¿En qué alcaldías y municipios se aplica el Hoy No Circula?

Esta medida se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios aledaños del Estado de México.

La regulación del tráfico comienza en las primeras horas de la mañana y continúa hasta la noche, garantizando un control efectivo sobre el tránsito en la metrópoli.

Las restricciones vehiculares incluyen los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

Asimismo, se aplica en Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. Esta medida también abarca Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Estas áreas conforman la zona metropolitana donde las autoridades realizan un seguimiento constante para asegurar el respeto a la normativa.

¿Conoces qué engomado y placa tienen restricciones según el día de la semana?

El calendario semanal estipula la circulación de vehículos según el color del engomado y el último dígito de la placa. Los martes son para el engomado rosa con terminaciones 7 y 8, los miércoles para el rojo con 3 y 4, mientras que los jueves corresponde al verde con 1 y 2.

Los viernes les toca descansar a los vehículos con engomado azul y placas 9 o 0. Por último, los lunes se restringe la circulación de autos con engomado amarillo que terminen en 5 y 6.

Estas restricciones se imponen en un horario específico de 5:00 a 22:00 horas.

Los domingos, todos los vehículos pueden circular sin limitaciones, salvo en casos de contingencias ambientales excepcionales.

Hoy no circula [Fotografía. Secretaría de Medio Ambiente CDMX]

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Los automóviles 100% eléctricos y híbridos, aquellos con matrícula de auto antiguo, motocicletas y cortejos fúnebres obtienen automáticamente un holograma exento, permitiendo su circulación todos los días de la semana.

Esta disposición refleja un compromiso hacia una movilidad sostenible en la zona metropolitana.

La CAMe también contempla casos específicos y ofrece permisos especiales.

Los dueños de vehículos que transporten a personas con discapacidad pueden solicitar una autorización para circular libremente, presentando la documentación médica requerida.

Las unidades de emergencia, como ambulancias y vehículos de protección civil, están exentas permanentemente. Igualmente, los vehículos de transporte escolar poseen permisos especiales durante el ciclo escolar.

El pase turístico permite a los visitantes foráneos circular durante un máximo de 14 días de manera continua, gestionando el trámite en línea a través de la plataforma oficial.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula con vehículos foráneos?

Los vehículos con matrículas foráneas tienen restricciones específicas en cuanto a su circulación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Estas limitaciones están vigentes de lunes a viernes entre 5:00 y 11:00 horas, según el último dígito de la placa.

Los sábados, estos vehículos no tienen permiso para circular desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, sin consideración a su terminación. Esta medida busca regular el tráfico que proviene de otras entidades.

Los conductores de vehículos foráneos deben gestionar su verificación vehicular si van a permanecer más de dos días en la ZMVM.

Las unidades que provienen de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala están sujetas a las mismas regulaciones que los vehículos locales, dado que forman parte de la Megalópolis.