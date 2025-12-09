El hackeo de la cuenta del presidente de la Corte

Los criminales no distinguen jerarquías, y si no pregúntenle al presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz. Resulta que su identidad comenzó a ser utilizada para tratar de cometer fraudes o extorsiones a través de Facebook. Fue el mismo ministro quien denunció, de manera responsable, que se trata de perfiles falsos, ya que él no solicita ni ha autorizado a nadie pedir dinero a su nombre o a nombre de la SCJN. Pidió no dejarse engañar y replicar su mensaje en el que hace la denuncia de estas cuentas fake del face. Así que si pensaba dar un donativo a don Hugo, ¡no caiga!

Sheinbaum, en lista de ‘Six-Seven’

Y para estar a tono con la tendencia de los adolescentes y su moda del “Six-Seven”, resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum fue nombrada por el diario The New York Times como una de las 67 personas más elegantes y con mejor estilo del año. Según la lista realizada por el rotativo neoyorquino, la morenista, quien figura junto a personalidades como Rosalía, Kendrick Lamar, los hermanos Liam y Noel Gallagher, Sabrina Carpenter y hasta el papa León XIV, se caracteriza por “la moda indígena del país al usar ropa bordada”.

El Cuau siendo El Cuau

Como si fuera poco cargar con el estigma de violentador de mujeres, el diputado de Morena Cuauhtémoc Blanco ahora ratifica su imagen de peleonero y provocador. Resulta que el exgobernador de Morelos sigue en las canchas de futbol repartiendo golpes como en sus mejores tiempos con el América. Esta vez fue en un “juego de leyendas” donde le propinó un puñetazo al portero rojiblanco Sergio Rodríguez. Parece que El Cuau no se cansa de los escándalos.

Segundas filas en el mitin, nada personal

Con tranquilidad, nos aseguró Ricardo Monreal, tomó su lugar en la celebración de Morena del sábado en el Zócalo. No hay nada personal, la presidenta Sheinbaum “me ha tratado de maravilla”, aseguró. Según comentó, no le dio importancia no haber sido invitado a las primeras filas ni al presídium. Justificó que “yo estoy muy tranquilo, era imposible llegar en vehículo, decidí que nos bajáramos y nos fuéramos caminando y caminamos de la Cámara hasta el Zócalo y decidí quedarme con los diputados. No hay ninguna otra circunstancia”, remarcó.

¿Y la embajada de Gertz?

A propósito del exfiscal Alejandro Gertz, nos dicen que anda muy molesto porque el Senado no ha emitido la convocatoria para su confirmación como embajador en Alemania. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que “lleva su tiempo en que el país al que se está proponiendo acepta las credenciales”. No obstante, agregó, una vez que se aceptan las credenciales, “después ya el país lo hace público”. ¿Será? O dejaron al exfiscal, como se dice coloquialmente, chiflando en la loma.

Investigan a agentes de la PDI por un ‘cateo’

Al menos 10 elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de CDMX, que encabeza Bertha Alcalde, están bajo investigación por un “cateo” realizado hace algunos días en un hotel de la alcaldía Benito Juárez. Según la indagatoria, los agentes sólo tenían que entregar una apercibimiento a los responsables del lugar, pero terminaron realizando un “cateo ilegal” en el cual, incluso, usaron cerrajeros y cambiaron chapas, para tomar el control del inmueble. Las víctimas denunciaron y acusan un intento de despojo del inmueble. A ver en qué termina todo.