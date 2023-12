Dmitry Bivol podría dar el ‘sí’ a ‘Canelo’ Álvarez en una nueva pelea: ‘Tiene más posibilidades’

Dmitry Bivol habló sobre la posibilidad de enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en una revancha, después de que venció al mexicano por decisión unánime por el cinturón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo.

El boxeador ruso informó que enfrentar al mexicano no era una de sus prioridades en un segundo combate ante el tapatío, pero recalcó que ‘Canelo’ Álvarez es muy importante en el mundo del boxeo, por lo que no descarta volver a enfrentarlo.

Bivol deja a ‘Canelo’ Álvarez la responsabilidad de otra pelea

“No quería demasiado una revancha. Estoy disfrutando mi posición. Si él quiere la revancha está bien”, declaró el boxeador para el sitio Boxing Scene.

Dmitry Bivol fue el segundo boxeador en vencer a Canelo Álvarez por decisión unánime en Las Vegas por el cinturón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo.

“Canelo tiene más posibilidades que otros peleadores en el boxeo. Si Canelo quiere alguna pelea, podría hacer la pelea. Tiene más posibilidad de influir en la situación que otros boxeadores”, agregó Bivol.

Saúl Álvarez acumula una marca de 60-2-2 con los cinturones mundiales de Supermediano del CMB, OMB, AMB y FIB, mientras que Bivol sigue invicto con 21-0-0 y monarca mundial semipesado por la AMB.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez quiere revancha contra Bivol

En abril del presente año, ‘Canelo’ habló un poco sobre una posible revancha frente a Dmitry Bivol, pero con unas condiciones.

En una entrevista con TUDN, el pugilista mexicano confirmó que tenía planeado una pelea frente al ruso en el 2023, pero fue algo que no ‘se sentaron a hablar’.

“No, no es un hecho todavía, pero mi mentalidad está en eso y veremos después de esta pelea, todo dependa de esta, nos sentaremos y platicaremos de esa pelea, pero esa es la que quiero para septiembre. Yo quiero en 185 libras, los mismos términos de la pelea pasada, todavía no nos sentamos a hablar, esa es mi idea”, declaró el boxeador.

Álvarez reafirmó que podría vencerle y que no sucedería como en mayo de 2022, que perdió por decisión unánime. Sin embargo, desde esa ocasión, Bivol dejó claro que no le interesa la revancha con ‘Canelo’, al menos no en semipesado.

¿Qué paso en la pelea entre ‘Canelo’ vs. Bivol?

En mayo del 2022, el tapatío fue vencido por segunda ocasión en su carrera como boxeador profesional, fue a manos de Dmitry Bivol por decisión unánime.

El encuentro se realizó en la T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, donde después de 12 rondas, las autoridades declararon al ruso como el vencedor por decisión unánime por el título de peso semipesado súper de la AMB. En la ceremonia de pesaje, el jalisciense dio 78 kilo y Dmitry 79.19.