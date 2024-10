Javier Aguirre explica por qué fue al hospital: ‘Se decían muchas cosas, pero estoy a toda ma…’

Al parecer fue solo un susto: Este martes se reportó la hospitalización de Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, previo al partido amistoso de México vs. Estados Unidos, lo que dejó con incertidumbre no solo al conjunto tricolor, también a los aficionados.

Sin embargo, el ‘Vasco’ sí dirigirá el partido, de acuerdo con lo reportado en las redes sociales de la Selección Mexicana.

“Javier se encuentra bien y dirigirá el partido de esta noche ante Estados Unidos”, explicaron en una breve publicación, donde también hablaron sobre el motivo de su visita al hospital.

Informamos que nuestro Director Técnico, Javier Aguirre, acudió esta mañana a la Clínica de su amigo, el Dr. Rafael Ortega para realizarse un estudio de seguimiento tras la cirugía de espalda a la que se sometió el mes pasado.



Javier se encuentra bien y dirigirá el partido de… pic.twitter.com/jwDEqM6XAv — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 15, 2024

¿Cuál es el estado de salud de Javier Aguirre?

De acuerdo con lo compartido en las redes sociales de la Selección Mexicana, la visita del ‘Vasco’ Aguirre a un hospital de Guadalajara fue en realidad un chequeo de seguimiento, por lo que no ameritaba su permanencia en la clínica.

“Informamos que nuestro Director Técnico, Javier Aguirre, acudió esta mañana a la Clínica de su amigo, el Dr. Rafael Ortega para realizarse un estudio de seguimiento tras la cirugía de espalda a la que se sometió el mes pasado”, explicaron.

Javier Aguirre se pronuncia tras salir del hospital: ¿Qué pasó?

En un encuentro con medios a las afueras de la clínica, el DT de la Selección Mexicana se mostró sonriente y dio un par de declaraciones en las que desmiente los primeros reportes sobre su visita al hospital en Guadalajara.

“Se decían muchas cosas, mi rey”, respondió a un reportero quien le cuestionó por un supuesto desmayo que habría sufrido en la concentración esta mañana.

Para terminar con los rumores sobre su estado de salud, Javier Aguirre explicó el motivo de su chequeo.

“Ayer fue Rapa Ortega, que fue compañero mío (…) y me invitó a conocer su clínica. Coincidió que me operaron hace un mes de la espalda y dije ‘ah, pues que me vean ahí tus doctores’ y me vieron sus doctores: está a toda madre todo”, dijo entre risas.

Tras el estudio de rutina, Aguirre puede regresar a sus actividades cotidianas, incluida la de acompañar al equipo mexicano en el partido amistoso de este martes donde México se enfrentará a Estados Unidos.