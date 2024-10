¿Qué sabemos de la bronca entre Televisa y TV Azteca en el México vs. Valencia? ‘Nos bajaron el switch’

Televisa niegaproblemas en el México vs. Valencia amistoso en Puebla. (Foto: Mexsport/ cmartinolimx)

El empate entre la selección mexicana y el equipo español Valencia dejó molestos a los seguidores del Tri bajo la dirección de Javier Aguirre, pero los más indignados fueron los periodistas de una televisora mexicana.

El Valencia español, que jugó con suplentes, algunos jugadores con ‘jet lag’, empató este sábado 2-2 con la selección mexicana, carente de ideas en un partido amistoso en Puebla. Con dos goles de Dani Gómez, los españoles le pusieron un alto a los mexicanos, que se fueron delante con anotaciones de Alexis Vega y Ozziel Herrera, pero quedaron desdibujados en la última hora de juego.

La afición que se dio cita en el Cuauhtémoc se fue con un amargo sabor tras el empate. (Foto: Miseleccionmx) (@miseleccionmx )

¿Qué pasó en la transmisión del México vs. Valencia?

Durante la transmisión del partido de la Selección Mexicana contra el Valencia en el Estadio Cuauhtémoc, que fue emitido por TV Azteca y TUDN, surgió un problema en una de las televisoras.

De forma inesperada, los espectadores se encontraron viendo comerciales en lugar del partido en vivo. Esta interrupción ocurrió justo después del gol de Alexis Vega, que le dio la ventaja momentánea al equipo dirigido por Rafael Márquez.

La falla en la transmisión no fue breve; duró aproximadamente 15 minutos, durante los cuales la audiencia quedó a oscuras y las redes sociales se inundaron de preguntas sobre lo que había sucedido.

Cuando la transmisión se reanudó, Christian Martinoli no tardó en comentar, entre bromas, lo ocurrido: “Fallas ajenas a nosotros, nos bajaron la señal”, señaló Martinoli.

Más tarde, Luis García también hizo un comentario que generó dudas sobre lo sucedido: “Si no pueden por las buenas, pues por las malas”, mencionó el narrador de TV Azteca.

David Faitelson y Andrés Vaca se quejaron de la FMF en la transmisión en vivo del México vs. Valencia. (Fotos: EFE / @Andres_Vaca_ / @DavidFaitelson_).

¿Qué dijo TUDN sobre la caída de señal de TV Azteca?

Hasta el momento, ni TUDN ni TV Azteca han emitido un comunicado sobre lo sucedido en la transmisión.

Al finalizar el partido, en el programa ‘Línea de 4′, el periodista Alex De la Rosa aclaró que Televisa no estuvo involucrada en el problema de TV Azteca.

“La competencia (TV Azteca) ha acusado a Televisa y TUDN de haber boicoteado su transmisión, y la realidad es que no es así. Televisa no tuvo nada que ver; fue un tema exclusivamente de su generador. Inclusive, gente de Televisa ha querido ayudar a la competencia, así que no es cierta esa versión. Aunque luego, al aire, Christian Martinoli y Luis García carecieron de información para entender lo que estaba pasando en ese momento”, señaló Alex De la Rosa.

A nosotros SÍ nos bajaron el switch 👀



"No se compite así, sabemos competir de otra forma": @DavidFaitelson_



🔴 #LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/Y4NimkBxkd — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) October 13, 2024

En tanto, David Faitelson, mencionó que puede competir de otra forma, pues tienen ‘cosas más importantes que bajar un switch’ y señaló que saben competir de otra forma.