‘Canelo’ peleó contra el hijo de la leyenda: ¿Qué pasó en la pelea vs. Julio César Chavez Jr?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se negó a enfrentar a un boxeador mexicano, después de su último combate en el 2017 con Julio César Chávez Jr. ahora, se prepara para enfrentar a un nuevo compatriota.

A pesar de ello, ‘Canelo’ se enfrenta a Jaime Munguia por primera vez desde ese combate en la Arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada donde venció a Chávez Jr.

La pelea fue anunciada como el Mexican Showdown y se confirmó en enero del 2017, aunque hubo malentendidos por parte de los Chávez, quienes solicitaron no menos del 35 por ciento de los ingreso totales.

Las condiciones fueron impuestas por Álvarez, donde se habló de un límite de peso fijado en 164 libras y un pago de 6 millones. Además, el contrato incluía una cláusula de revancha si Chávez Jr. ganaba la pelea y otra cláusula por cada libra que superara ‘Canelo’ Álvarez.

Julio César Chávez le mandó mensaje a Saúl 'Canelo' Álvarez a un mes de su presentación. (Foto: Cuartoscuro/ Mexsport/ ig isaacpitbulcruz)

¿Qué pasó en el combate de ‘Canelo’ vs. Julio César Chávez?

El 6 de mayo del 2017, Saúl ‘Canelo’ Álvarez se enfrentó a Julio César Chávez Jr., en un combate donde los pugilistas mexicanos pactaron un peso de 164.5 libras. Ambos cumplieron con lo establecido, en la pelea donde ‘Canelo’ impuso las condiciones y después de 12 rounds se llevó el triunfo por decisión unánime.

A pesar de que fue una de las peleas más esperadas por los seguidores mexicanos, el combate no cumplió las expectativas del público, pues Julio César Chávez no se encontraba al nivel que se esperaba.

‘Canelo’ Álvarez tuvo un dominio total sobre Chávez Jr. y se llevó la victoria por decisión unánime con una puntuación de 120-108.

La pelea no tuvo ningún título en juego, pero la bolsa garantizada para ambos era de millones de dólares, en el caso de Chávez Jr. fue de 6 millones, mientras que la estimada del Canelo superaría los 20 mdd.

A pesar de que ya pasaron más 7 años de dicho combate, sigue dando de que hablar. ‘Canelo’ Álvarez recordó cuando César Chávez Jr. le pidió una revancha de mala manera.

Fue durante una entrevista con GQ, donde Canelo aseguró que una revancha sería ‘un desperdicio’, mencionó el pugilista mexicano.

Saúl 'Canelo' Álvarez ha usado los baños de contraste para prepara su próximo combate. (Foto: instagram canelo)

César Chávez Jr. sobre ‘Canelo’

Chávez Jr. también habló un poco en el podcast de Boxglero, sobre su último combate contra ‘Canelo’, donde reconoció que sigue siendo una amenaza para el tapatío.

“Sigo siendo una amenaza para él aunque no haga nada de boxeo. ¿Por qué? porque soy una persona que le cae bien a la gente, yo no soy como él, soy su opuesto en el boxeo […] Va a generar mucho una revancha, diciendo que está en otro nivel ¿Qué nivel? ¿De qué nivel habla? Aquí no hay niveles, yo peleo con los mejores”, expresó.