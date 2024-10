Gobernador de Jalisco reclama a Fernando Gago su salida de Chivas: ‘Es una vergüenza’

¡Bombazo! Este jueves, en medio de una ola de rumores, Fernando Gago, entrenador de Chivas, se despide del ‘rebaño sagrado’ y el club emitió un comunicado al respecto en sus redes sociales, todo esto de cara al partido contra el Club América.

El Clásico Nacional se vio opacado por la salida del director técnico del equipo, pero, ¿qué dijeron los directivos de los ‘rojiblancos’?

“El Club Deportivo Guadalajara informa que a partir de hoy Fernando Gago quedó desvinculado de sus funciones en Chivas (...) en las últimas horas él le comunicó a la directiva su decisión de volver a Argentina junto con su cuerpo técnico, en el corto plazo se anunciará a nuestro nuevo entrenador”, se lee en el comunicado oficial.

Fernando Gago dejó de ser director técnico de Chivas a partir de este jueves, de cara al Clásico Nacional. (Fotoarte: El Financiero) (MEXSPORT)

Ante la noticia, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, emitió su opinión al respecto y se quejó de la decisión del argentino, de quien se rumora llegará al Boca Juniors.

¿Qué dijo Enrique Alfaro de Fernando Gago y su salida de Chivas?

“Es una vergüenza, debe ser una lección de como ese tipo de extranjeros que vienen aquí a lucrar o a pisotear los colores y el honor de una camiseta como la de las Chivas no se puede permitir, es increíble como a medio torneo, le faltas el resto a un club con la historia del Guadalajara, lo lamento mucho”, declaró el funcionario público.

“Se vale cambiar de colores, pero no a media temporada, no salir por la puerta de atrás, las Chivas deben aprender de esta lección y no repetir los errores que tanto nos han costado y hacen enojar a la afición”, declaró para los medios de comunicación este jueves, el video fue publicado en las redes sociales de Mediotiempo.

“Dejan tirado al equipo para irse a entrenar a otro lado, es cuando más valoras el compromiso de quien es ‘chiva’ de corazón y entiendes los colores”, dijo Alfaro en una conferencia de prensa de este 10 de octubre.

Enrique Alfaro es aficionado de Chivas. (Foto: Mexsport) (Mexsport)

Fernando Gago deja el banquillo de los ‘rojiblancos’ de cara a uno de los partidos más importantes para la afición y no podía ser otro que contra el América.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Chivas y América?

El próximo partido de Chivas es contra las ‘águilas’ del América es de carácter amistoso y se jugará en Austin, Texas, Estados Unidos, estos son los detalles.

Fecha : Domingo 13 de octubre.

: Domingo 13 de octubre. Horario : 15:30 horas del tiempo del centro de México.

: 15:30 horas del tiempo del centro de México. Sede : NRG Stadium

: NRG Stadium Transmisión: Amazon Prime Video

El próximo partido de Chivas es contra el América. (Foto: Mexsport)

¿Quién es el nuevo entrenador de las Chivas?

Tras la salida de Fernando Gago, el club Guadalajara anunció a Arturo Ortega como DT interino del equipo, quien dirigía al Tapatío; sin embargo, se desconoce cuántos encuentros de la Liga MX estará al frente del banquillo.