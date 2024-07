‘Checo’ Pérez niega cláusulas de rendimiento en su contrato con Red Bull: ‘Me encanta el desafío’

Desde hace un tiempo se ha cuestionado la permanencia de ‘Checo’ Pérez en Red Bull gracias a los resultados del mexicano desde el GP de Miami, pues ha bajado del segundo hasta el sexto lugar en el campeonato de pilotos, lo que no tendría contentos a los directivos de la escudería.

Los rumores apuntan a que Christian Horner, Helmut Marko y la escudería prescindirían del piloto desde la mitad de esta temporada gracias a una cláusula en el contrato de Pérez, misma que se refiere a su rendimiento.

Sin embargo, ‘Checo’ desmintió previo al Gran Premio de Hungría 2024 que la próxima temporada se ausente de Red Bull, pues está vigente hasta la temporada 2026, tal como lo estipula el contrato que firmó.

La permanencia de 'Checo' Pérez en Red Bull ha sido tema de conversación en las últimas semanas. (EFE)

¿Qué dijo ‘Checo’ Pérez sobre su contrato en Red Bull?

Las especulaciones arrojan que el GP de Hungría sería clave para determinar la permanencia de ‘Checo’ Pérez dentro de Red Bull, pues habría cláusulas en su contrato relacionadas con su desempeño. No obstante, el piloto se encargó de desmentirlas.

“No hay nada relacionado con eso. Obviamente, no puedo hablar de mi contrato, pero no hay nada relacionado con eso (las cláusulas). Lo que he dicho es que las dos próximas carreras son muy importantes para mí. Quiero irme de vacaciones con un buen espíritu y creo que es bueno para el equipo de mi garaje irnos a las vacaciones en lo alto”, dijo Pérez Mendoza, de acuerdo con Luis Ramírez, de Motorsport.

Con lo anterior, dijo que se encuentra concentrado en las próximas dos carreras y dar lo mejor de sí antes del parón de verano, que será después del GP de Bélgica 2024.

“Son otras dos carreras para nosotros en las que queremos recuperar nuestra mejor forma. Esa es la principal prioridad para mí, para el equipo. (…) Estoy totalmente concentrado y entregado y estaré aquí, y volveré a estar aquí el año que viene, y eso no es nada diferente. Estoy totalmente comprometido conmigo mismo”, aseguró.

'Checo' Pérez desmintió que hubiera alguna cláusula en su contrato relacionada con el rendimiento. (Foto: EFE)

‘Checo’ Pérez habla de los retos de pertenecer a Red Bull

Para ‘Checo’ Pérez, es complicado hacer ‘oídos sordos’ a todas las críticas que recibe, tanto de la prensa como de figuras importantes dentro de F1; Robert Doornbos es un ejemplo de ello. No obstante, él siempre busca dar lo mejor de sí.

“Al final del día, el ruido, creo que es obviamente mucho mayor cuando estás en Red Bull. Pero creo que es la belleza de este desafío y es por eso que me encanta. Es por eso que decidí firmar y ampliar mi contrato con el equipo, porque me encanta el desafío. Es realmente duro, pero saca absolutamente todo de ti y por eso quiero seguir aquí”, agregó en la conversación con medios como Motorsport.