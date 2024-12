Russell y Verstappen ‘inician guerra’ previo a Abu Dhabi: George señala bullying; Max le dice mentiroso

En vísperas del Gran Premio de Abu Dhabi 2024 y a solo una carrera de que termine la actual temporada de Fórmula 1, un incidente iniciado en Qatar ‘desató los demonios’ entre George Russell y Max Verstappen.

Los ‘dimes y diretes’ no se han hecho esperar entre el británico y el neerlandés, quienes pareciera que tienen algo más allá de la pista, y sus diferencias habrían escalado a lo personal.

Mientras Max Verstappen, tetracampeón del mundo coronado en el GP de Las Vegas, señala a Russell de ‘mentiroso’, el compañero de Lewis Hamilton asegura que ‘Mad Max’ tiene actitudes intimidatorias que rayan en el bullying.

Max Verstappen fue sancionado con un lugar en la parrilla de salida del GP de Qatar 2024. (Foto: EFE)

¿Qué pasó entre Russell y Verstappen? Así fue el incidente en la clasificación del GP de Qatar 2024

Todo inició en la clasificación del Gran Premio de Qatar 2024, misma que definió los lugares en la parrilla de salida para la carrera del domingo en Lusail, misma que ganó el compañero de ‘Checo’ Pérez.

Verstappen fue el más rápido en la qualy del sábado, con Russell de segundo, pero una investigación de los comisarios le impuso una penalización de un puesto al campeón del mundo por conducir “innecesariamente lento” en un incidente con Russell, quien ascendió al primer lugar en la parrilla y por ende obtuvo la pole.

Russell se quejó por la radio de que era “superpeligroso” tener que evitar a Verstappen delante de él, aunque ninguno estaba intentando marcar un tiempo competitivo en esa etapa de la sesión.

Evidentemente, esta sanción ‘enchiló‘ al piloto de Red Bull, y en la rueda de prensa posterior a la carrera en Qatar, Verstappen declaró que había “perdido todo el respeto” por el piloto de Mercedes.

“He estado en esa sala de reuniones (de los comisarios) muchas veces en mi vida, en mi carrera, con gente con la que he competido, y nunca he visto a alguien intentando joder tan duramente”, dijo Verstappen. “Y eso para mí… Perdí todo el respeto (por George Russell)”, agregó entonces.

George Russell y Max Verstappen se enfrentaron en la clasificación del GP de Qatar 2024. (ALI HAIDER/EFE)

Max Verstappen califica a George Russell de ‘mentiroso’ por lo ocurrido en Qatar

Al comparecer ante la prensa este jueves en Abu Dhabi, Verstappen ratifica sus anteriores declaraciones y acusó a Russell de mentir para asegurarse de que recibiera una penalización la semana pasada.

“Eso ya no es correcto, pero esas cosas no me sorprenden. Solo doy mi opinión sobre cómo es él. Por supuesto, no está contento con ello, pero es lo mismo que hizo con los comisarios. Mentir y decir cosas que no son correctas (…) Pero eso es lo que pasó también con los comisarios de F1. Insinuó muchas cosas que no tienen sentido, es típico de él. La gente puede creer lo que quiera, pero no es verdad”, dice.

Incluso, cataloga al piloto de Mercedes como un ‘traidor’ por quejarse de él y provocar que los comisarios le impusieran una sanción en la parrilla de salida en el GP de Qatar.

“Es un traidor. A mí no me importa. No hay que hablar mucho de gente así, son unos perdedores. Nosotros reímos porque al final ganamos esa carrera. Puede que salieran en la pole gracias a sus remilgos a los comisarios, pero 300 metros después estaban detrás de nosotros otra vez”, asegura la pareja de Kelly Piquet.

Max Verstappen le llamó mentiroso a George Russell. (Foto: Especial El Financiero) (AFP / EFE)

Verstappen asegura que su relación con Russell se fracturó

Pese a que no eran grandes amigos, Verstappen y Russell mantenían una relación cordial en el paddock y las diferentes actividades que la F1 organizaba en conjunto con los pilotos de la parrilla.

No obstante, tras lo ocurrido con los comisarios en Qatar, el tetracampeón del mundo asegura que ya no quiere cruzar ni el saludo con su rival de Mercedes, pues no hay algo que los una.

“No tenemos por qué ser los mejores amigos, no estoy aquí para eso. Ese no es mi objetivo en el paddock, así que no me importa tanto, especialmente si alguien actúa así contigo delante de los comisarios. He terminado con él por un tiempo”, menciona el hijo de Jos Verstappen.

“Simplemente nunca esperé que alguien realmente intentara que otro piloto recibiera una penalización de esa manera y mintiendo sobre por qué estaba haciendo lo que hacía. Pero, claramente, tuvo una influencia en (los comisarios). Fue realmente desagradable y en realidad muy impactante lo que estaba sucediendo”.

Max Verstappen considera que su sanción tras la queja de George Russell no fue justa. (EFE)

George Russell acusa a Max Verstappen de intimidación



Este mismo jueves, el piloto de Mercedes acusa al campeón de la Fórmula 1 de comportamiento intimidatorio y amenazante como parte de la disputa entre los dos.

“Conozco a Max desde hace 12 años, lo he respetado todo este tiempo, pero ahora he perdido el respeto por él, porque todos estamos luchando en la pista y nunca es personal”, dice Russell a Sky Sports en la previa del Gran Premio de Abu Dhabi.

De acuerdo con el todavía compañero de Lewis Hamilton, Verstappen se dedica a hacer bullying a distintos pilotos de la parrilla, por lo que necesita un ‘estate quieto’ ya que nadie se ha enfrentado a él.

George Russell acusa a Max Verstappen de tener actitudes intimidatorias. (Foto: EFE) (MARTIN DIVISEK/EFE)

“Ahora lo ha hecho personal y alguien necesita enfrentarse a alguien que hace bullying como él. Y hasta ahora la gente le ha permitido salirse con la suya en todo", añade.

Russell alega que Verstappen le amenazó el sábado pasado con “chocar a propósito” contra él.

“Para mí, luchamos duro en la pista, luchamos duro en la sala de comisarios y nunca es personal. Es parte de las carreras, pero las palabras que dijo son totalmente innecesarias. Ha cruzado una línea y no voy a aceptarlo, así que alguien tiene que enfrentarse a alguien que se cree por encima de la ley”.

Russell die que Verstappen es así porque nadie le ha puesto un alto a su actitud. (FOTO: EFE)

Russell considera que Verstappen tiene actitudes agresivas con otros pilotos

El británico también criticó el trato de Verstappen hacia otros pilotos en la pista, mencionando incidentes contra Lando Norris en el Gran Premio de México 2024, por las cuales el piloto holandés recibió dos penalizaciones, y mientras competía contra Lewis Hamilton en el pasado.

“Cada vez que las cosas no van a su manera, reacciona con ira innecesaria y violencia al límite”, dice Russell. “Ese no es un tipo al que respeto y desearía que fuera un mejor modelo a seguir.”

F1: ¿Qué pasó con los comisarios, Verstappen y Russell?

Durante su participación en la rueda de prensa, George describió que Max Verstappen se comportó de forma agresiva no solo con él, también con los comisarios.

“Entramos en la sala de comisarios. Durante los primeros cinco minutos no dije ni una palabra porque solo estaban hablando con Max y él ya estaba enfadado, insultando a los comisarios, y cuando me pidieron mi opinión les conté exactamente los hechos”, dijo el inglés.

Max Verstappen y George Russell quedaron primer y segundo en la qualy del GP de Qatar 2024, pero la sanción invirtió los lugares. (EFE)

Para ahondar en su versión, el piloto de Mercedes aseguró que en ningún momento fue algo personal, y cree que Max tomó así el asunto cuando en realidad él solo veía por las reglas del deporte.



“No estaba intentando penalizar a Max (Verstappen), ya que en ese momento de la clasificación yo estaba en primera posición, ni siquiera creo que Max estuviera en segunda posición en ese momento. Solo intentaba preparar mi vuelta. Él iba 20 segundos demasiado lento, estaba aparcado en medio, y no discutí con los comisarios", dijo George.

“¿Fue dura la sanción? Quizá fue un poco dura, pero así son las reglas. Todos tenemos que seguirlas", agrega.

Russell considera que el enfado del piloto neerlandés de Red Bull vino, además de que se tomó personal la sanción, por el hecho de que no pasaran por alto su falta, misma que debía tener repercusiones en la parrilla de salida.

“Max estaba muy enfadado porque no le apoyé, porque esperaba que le dijera: ‘No hay problema, lo que hizo Max estuvo bien’”, explica Russell.

George Russell asegura que Max Verstappen estaba muy molesto por su reunión con los comisarios. (EFE)

