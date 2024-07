Max Verstappen se va contra el muro, sus críticos y Red Bull: ‘Se pueden ir a la… '

El piloto neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, mostró su descontento tras la carrera del Gran Premio de Hungría, donde terminó en quinta posición. Verstappen se molestó por un incidente con el británico Lewis Hamilton (Mercedes), lanzó una fuerte respuesta a las críticas recibidas por sus recientes actuaciones en pista.

Al ser interrogado por los medios sobre sus enfrentamientos con Hamilton y Lando Norris (McLaren), Verstappen no dudó en expresar su frustración: “Que se vayan todos a la mierda”.

Estas declaraciones fueron realizadas tras la carrera en Hungría, y han sido ampliamente cubiertas por medios como As, Marca y Motorsport. Verstappen hizo énfasis en la controversia que generó su toque con Norris en Austria, señalando que recibió una gran cantidad de críticas que consideró injustas.

Oscar Piastri se llevó su primera victoria de F1 en el Gran Premio de Hungría 2024. Los pilotos de Red Bull finalizaron en P5 (Max Verstappen) y P7 ('Checo' Pérez). (Foto: Especial / EFE y AFP).

¿Qué dijo Max Verstappen tras su salida del Gran Premio de Hungría?

A pesar de liderar el campeonato con una ventaja de 74 puntos sobre Norris, Verstappen vio cómo su rival recortaba su distancia al finalizar en la segunda posición. Esta reducción de puntos podría marcar un punto de inflexión, dado el reciente auge de rendimiento de los McLaren.

Durante la carrera, el campeón del mundo mostró su descontento con la estrategia de Red Bull. En comunicaciones por radio, su ingeniero de pista, Giampiero Lambiase, escuchó a Verstappen expresar: “Me habéis dado una estrategia de mierda, ¿vale? Estoy intentando salvar lo que hay”.

Además, cuando se le informó que el delegado médico le examinaría por el incidente con Hamilton, Verstappen respondió con sarcasmo, sugiriendo que los comisarios revisaran su estado en su lugar.

Verstappen también criticó la decisión de la FIA sobre su adelantamiento a Norris en la tercera vuelta, indicando que le haría correr de manera más agresiva en el futuro.

Max Verstappen se molestó con sus ingenieros en el GP de Hungría . (Foto: EFE). (MARTIN DIVISEK / POOL/EFE)

En una entrevista con DAZN, el piloto neerlandés reiteró su descontento con la estrategia de carrera, afirmando que no fue la correcta y que enfrentó problemas con su coche desde la primera tanda de medios. “Me he quedado atascado entre varios coches, he perdido tiempo adelantando... ha sido un día para olvidar”, concluyó Verstappen, quien no pudo competir a la par con los McLaren.

Además, el piloto criticó una maniobra de Hamilton en la curva uno, acusando a las siete veces campeón del mundo de haberle “estrangulado a la derecha”.

Max Verstappen tuvo un problema durante el Gran Premio de Hungría. (Foto: EFE) (Zsolt Czegledi/EFE)

¿Qué pasó en el Gran Premio de Hungría?

Max Verstappen y Lewis Hamilton tuvieron un choque en el Gran Premio de Hungría, que provocó que el auto del piloto se elevara por el aire.

El piloto neerlandés comenzó la carrera desde el tercer puesto, pero la verdadera amenaza fue Lewis Hamilton.

Max buscó rebasar al piloto de Mercedes lo que provocó un choque, el auto del piloto salió volando, la carrera terminó para ambos y provocó bandera roja.