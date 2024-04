A jóvenes les interesa la política, pero no conectan con los partidos políticos

Gerardo Vera, estudiante en la Prepa Anáhuac e influencer, consideró que uno de los problemas que hay es que la manera en la que se habla de política no es atractiva para los jóvenes. [Fotografía. El Financiero TV]

Los jóvenes sí están interesados en la política, pero no se sienten representados por las figuras que hay en la escena actualmente.

Durante el foro virtual Generación Z, el desafío electoral, organizado por El Financiero Bloomberg y moderado por el periodista Jonathan Ruiz, estudiantes y universitarios sostuvieron que sí buscan participar en la política, pero también hay muchos elementos que los han decepcionado.

Al respecto, Natalí Vigil, estudiante de ingeniería aeroespacial de la UNAM, acusó que es el propio sistema que hay actualmente en México el que ha orillado a la juventud a apartarse.

“La política mexicana actual carga muchos estigmas. Uno de ellos es la corrupción, la impunidad, el clientelismo. Que los líderes políticos se jactan de los programas sociales para comprar un voto”, apuntó.

Al ser cuestionada sobre el porqué los jóvenes no quieren involucrarse en la vida pública, Vigil aseguró que la juventud no siente un lazo fuerte con esto, ya que no se ven representados en las instituciones políticas actuales.

“No nos identificamos con los partidos políticos actuales, los cuales son mayormente tradicionales; no están conectados con nuestros intereses, con nuestras carencias o las oportunidades que nosotros buscamos para construir un futuro para nuestro México”, aseveró.

Interés en política

Por su parte, Camila Solís, estudiante ciencias políticas de la Universidad Iberoamericana (Ibero), retomó los descontentos que han impactado en la actitud que toman los jóvenes hacia la política en México.

“Heredamos muchos problemas, como la corrupción, una falta de representatividad pero también un mal modelo educativo de política”, aseguró.

En este sentido, lamentó que no haya un liderazgo claro que busque atraer a los jóvenes y que se preocupe por que haya una mayor participación de las nuevas generaciones.

“No hemos sido guiados de una manera prudente, con un buen liderazgo, sobre un criterio. No un mismo criterio, (sino) contar con espacios de discusión con criterio que permitan tener discusiones más especializadas y menos mediatizadas”, expuso.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a los jóvenes para que se involucren en política, e incluso se apropien de estos temas, para transformar los mecanismos con los que se cuenta actualmente.

“Tenemos conocimiento de la política, y para cambiarlo, necesitamos impulsar como generación la voluntad del cambio”, sentenció.

Probabilidad subjetiva de votar

Finalmente, Gerardo Vera, estudiante en la Prepa Anáhuac e influencer, consideró que uno de los problemas que hay es que la manera en la que se habla de política no es atractiva para los jóvenes.

“Estamos en un punto en el que hemos profesionalizado mucho el lenguaje político, lo hemos llevado a un punto muy específico para atender ciertas necesidades y tecnicismos (...), pero al mismo tiempo se ha quedado atrás en cubrir las necesidades de la población en general”, destacó.

Resaltó que en la encuesta de El Financiero, en la que se cuestiona a las diferentes generaciones si ya saben por quién van a votar, los que menos han decidido son los jóvenes y aclaró que esto se debe a que “el voto jóven quizá es el que menos hay, pero al mismo tiempo es el más reflexionado, quizá el más informado, o que más aspira a informarse”.

Lo anterior es porque hay un grupo de adolescentes que sí quiere ir a las urnas, pero que sigue estudiando lo que están haciendo las candidatas y el candidato a la Presidencia.