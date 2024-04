Primer debate presidencial: ¿Quiénes elegirán las preguntas para los candidatos? INE lo explica

El primer debate presidencial será el domingo 7 de abril, en punto de las 20:00 horas. El formato que se realizará es el de cuestionar a las y el candidato con preguntas que la ciudadanía envió a través de las redes sociales del Instituto Nacional Electoral (INE).

Fue el miércoles 3 de abril cuando el INE entregó las 108 preguntas que recibió a los periodistas y moderadores, Denise Maerker y Manuel López San Martin. Estas fueron elegidas de más de 24 mil que Signa Lab escogió.

“Para darle mayor certeza y evitar una serie inquietudes que se han podido manifestar, tanto Manuel como yo hemos decidido que nos quedaremos con las preguntas, cada uno por su lado las vamos a estudiar, y se definirán hasta el último momento; es decir, ni él ni yo tendremos hasta el último momento las preguntas que serán las que estarán en el debate”, comentó Maerker.

¿Cómo será la dinámica de preguntas a las y el candidato?

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por Morena, propuso este miércoles 3 de abril que el INE sea quien elija las preguntas durante el debate presidencial y no los moderadores, como se tiene planeado para el primer evento.

Externó su desconfianza sobre que los conductores o moderadores del debate presidencial sean quienes realicen las preguntas a los candidatos, por lo que presentará una nueva propuesta para el segundo debate.

Este aspecto fue aclarado el jueves 4 de abril por la consejera del INE, Carla Humphrey, en entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula.

‘’La moderación no escoge las preguntas que directamente le va a hacer a alguna candidatura. Por ejemplo, hay una pregunta que se les hace a todas las candidaturas, todas la tienen que contestar y luego unas listas que hacen que cada candidatura elige de manera aleatoria. Es decir, la moderadora o el moderador no van a elegir que le van a hacer una pregunta a Sheinbaum, Gálvez o Álvarez Máynez. Habrá una lista que elegirán y en función de eso responderán. No están pre dirigidas a una candidatura en concreto. No está la moderación ejerciendo alguna otra atribución’', detalló la abogada.