Primer debate presidencial: Maerker y San Martín escogerán preguntas ‘hasta el último momento’

Denise Maerker y Manuel López San Martin, moderadores del primer debate presidencial, definirán las 30 preguntas finales poco antes del ejercicio del evento del próximo domingo 7 de abril, revelaron durante la recepción de las mismas en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE).

Este martes, los integrantes de la Comisión Temporal de Debates entregaron a los conductores, en sobre sellado, las 108 preguntas que Signa Lab escogió dentro de las más de 24 mil que se recibieron a través de plataformas digitales.

“Cualquier convocatoria del INE es un honor, imposible no aceptarlo, como la ciudadanía debe aceptar en cualquier trabajo que convoque el INE”, dijeron.

“Para darle mayor certeza y evitar una serie inquietudes que se han podido manifestar, tanto Manuel como yo hemos decidido que nos quedaremos con las preguntas, cada uno por su lado las vamos a estudiar, y se definirán hasta el último momento; es decir, ni él ni yo tendremos hasta el último momento las preguntas que serán las que estarán en el debate”, comentó Maerker.

Manuel López San Martin, moderador que Morena y aliados pidieron retirar del debate por insultar a Hugo López-Gatell, agregó que el objetivo es que “no haya suspicacia, ni rumor, buscamos acompañar este trabajo con certeza, con transparencia, desde nuestro papel que es el vínculo entre los ciudadanos y las candidaturas, esperando que sean las candidaturas las que luzcan en el ejercicio del domingo”.

#GaleríaINE | Este día el @INEMexico llevó a cabo el acto protocolario de entrega de preguntas en sobre cerrado a @DeniseMaerker y a @MLopezSanMartin que serán formuladas a las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República para el primer #DebateINE, con lo que se… pic.twitter.com/hcmEfufukS — @INEMexico (@INEMexico) April 3, 2024

¿Cómo se depuraron las preguntas para el primer debate presidencial 2024?

Carla Humphrey, presidenta de la comisión, explicó que durante la depuración, hecha por Signa Lab, se cuidó que no hubiera preguntas dirigidas específicamente a un candidato; que no tuvieran ofensas, que no se detectaran sesgos partidistas, esto con base en un diccionario de 500 términos establecidos por el INE.

Así, se eliminaron mil 117 preguntas que encajaban en esos supuestos, mil 664 preguntas se descartaron por duplicidad, y la base de datos se redujo a 21 mil 219 preguntas.

“Posteriormente se aplicó una fórmula estadística que arrojó una muestra estratificada compuesta por mil 701 preguntas, que representan fielmente la región y por cada uno de los temas que se van a abordar en este debate, y a final de cuentas se revisó manualmente las preguntas para llegar a 108″, explicó.

¿Cuántos bloques de preguntas habrá en el primer debate presidencial 2024?

La sede del primer debate presidencial será en la 'casa' del INE, donde se están haciendo los preparativos. (Tomada de X @INEMexico)

La consejera recordó que el debate presidencial tendrá el formato A, que comprende tres segmentos con dos bloques cada uno, y cada uno de estos iniciará con una pregunta de la ciudadanía. Los candidatos también podrán enviar un mensaje final.

“Sin duda es muy importante, es el primero que se realizará en la sede del Instituto Nacional Electoral, así que tenemos confianza en que todo saldrá bien, todas y cada una de las decisiones han sido por unanimidad”, agregó.

Los siguientes dos debates serán el domingo 28 de abril, en los Estudios Churubusco, y el domingo 19 de mayo en el Centro Cultural Universitario, ambos ubicados en la Ciudad de México. Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el domingo 2 de junio.