Morena ‘tumba’ a directora de Signa Lab: Se retira del debate presidencial tras rechazo al ITESO

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó el punto de acuerdo propuesto por la representación de Morena para que sea el organismo el que haga la selección de las preguntas del primer debate presidencial, pues Rossana Reguillo, directora de Signa Lab, adscrito al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores y de Occidente (ITESO), se retiró del proyecto ante acusaciones en su contra de estar del lado de la oposición.

Durante la sesión extraordinaria de hoy del Consejo General del INE, la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión Temporal de Debates, explicó que tuvo comunicación con la institución académica, a partir de las quejas que emitió Morena, pese a que el acuerdo por el que se le designó para ser parte del proceso del debate fue aprobado por unanimidad.

“A partir de eso emprendí una serie de comunicaciones con el ITESO, con la rectoría, y acaban de comunicarme, de anunciarme que la doctora Reguillo tomó la iniciativa de dar un paso a un costado, con tal de despejar el horizonte de este proceso, y que habiendo consultado con el personal del Departamento de Signa Lab y con el rector del ITESO, se pueden hacer cargo de este proceso con el rigor comprometido”.

Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena, pidió que se rechazara a Signa Lab porque, de acuerdo con un análisis que hizo en X, la directora tiene afinidad con la oposición, por lo que rompe el principio de imparcialidad que requiere la organización del debate.

“Lo que manifiesta, muestra claramente una preferencia política hacia la oposición, lo cual no tendría ningún problema si no fuera la responsable y la encargada de llevar a cabo esta tarea donde están o estarán inmersas las candidatas y el candidato de cara al primer debate que tenemos enfrente”.

Para ejemplo, exhibió un mensaje de Rosana Reguillo en dicha red social, en la que critica las estrategias de comunicación de la denominada cuarta transformación, las cuales “‘dan pinche vergüenza’”.

Gerardo Fernández Noroña, representante del PT, exhibió otro mensaje en el que dice “‘Xóchitl va’”

Tras una larga discusión del Consejo General y ante la separación de la académica cuestionada, la consejera Humphrey resaltó que “queda sin fondo este proyecto de acuerdo, se señala que es por una persona que participaba y ya no va participar, es la propia institución quien que me lo comunica, porque hablando con esta doctora ella decide retirarse del proyecto, la institución me lo comenta lo formalizaran por escrito”.

Así, los consejeros votaron en contra el proyecto propuesto por los morenistas para que el INE hiciera la selección de las 180 preguntas que se recolectarán para el primer debate mediante redes sociales y plataformas.

La consejera recordó que el “INE no tiene las herramientas digitales ni el ‘expertise’ para seleccionar las preguntas” y por ello se recurrió a una institución académica.