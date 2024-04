Claudia Sheinbaum critica a oposición por usar el logotipo del INE: ‘¿No que no se toca?’

La oposición está “desesperada” porque la gente no les cree que van a darle continuidad a los programas sociales, por eso tuvieron que usar de manera ilegal el logotipo del Instituto Nacional Electoral (INE) en espectaculares, acusó la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

La aspirante del oficialismo encabezó un mitin en Izúcar de Matamoros, en Puebla, en el arranque de campaña de Alejandro Armenta Mier, candidato de Morena y sus aliados a la gubernatura de Puebla.

Allí, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México recordó que hace unos meses el expresidente Vicente Fox declaró que quienes recibían los programas sociales eran unos “flojos”, por lo cual afirmó que la oposición, de ganar la Presidencia, no va a apoyar la distribución de recursos mediante los programas sociales.

“Están tan desesperados que hicieron unos cartelones, unos espectaculares, que tienen la firma del INE, hechos por ellos, que dicen: ‘no se pueden quitar los programas sociales’; es que la gente ya no les cree. ¿No ellos decían que el INE no se toca? Pues ahora están usando el logotipo del INE ilegalmente. Lo que pasa es que el pueblo de México ya no les cree; si llegan, ¿ustedes creen que van a defender los programas sociales?, pues si no lo hacen por convicción”, dijo.

Más tarde, Sheinbaum Pardo, en el arranque de campaña de la candidata de Morena a la gubernatura de Morelos, Margarita González Saravia, llamó a los ciudadanos a “votar parejo” para que Morena gane la mayoría en el Congreso del estado, porque “se tiene que ir el fiscal de Morelos”, Uriel Carmona.

“Es el responsable principal de la inseguridad en el estado. Ustedes saben que cuando estuve en la ciudad, la fiscal de la Ciudad de México (Ernestina Godoy) descubrió que el fiscal de Morelos había encubierto varios feminicidios, pero en particular uno. Y decidimos hacer una denuncia formal contra el fiscal de Morelos, para que haya seguridad en el estado”, agregó.

La aspirante aseguró que, de ganar Margarita González la gubernatura de Morelos, habrá colaboración desde Presidencia para hacer frente al crimen organizado.