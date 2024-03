Arrancan las campañas para el gobierno de Puebla: Esto proponen Alejandro Armenta y Eduardo Rivera

Los candidatos a la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera Pérez (PRI-PAN-PRD) y Alejandro Armenta (Morena y aliados), arrancaron sus campañas este domingo 31 de marzo en eventos multitudinarios que contaron con la presencia de las candidatas a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, respectivamente.

Los mensajes fueron muy concretos: Alejandro Armenta pidió un voto 6 de 6 para la elección local y federal, en tanto que Eduardo Rivera se centró en criticar el incumplimiento de compromisos de Morena, afirmando que ello ha llevado al rezago a la entidad.

El primero en arrancar con un evento masivo fue Eduardo Rivera Pérez, en la Plaza de la Victoria, en la capital poblana, de donde fue presidente municipal en dos ocasiones. Ahí arremetió en contra de su principal rival, Alejandro Armenta, a quien señaló de afectar- como senador- a los poblanos con la desaparición del seguro popular y estancias infantiles, además de desaparecer los fondos de seguridad pública para municipios, “¿con qué cara ofrecen continuidad? sacaremos a Morena del gobierno, no les tenemos miedo, ya le ganamos y volveremos a hacerlo”, sentenció.

Con la presencia de la candidata a la Presidencia de México, Xóchitl Gálvez, así como los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, el panista acusó que Morena provocó que. en menos de 6 años, la entidad retrocediera en el combate a la inseguridad y la salud pública.

“Hoy Puebla es el primer lugar en delitos a transportistas y huachicol en el país, somos el cuarto estado con mayor desigualdad social. Prometieron cuidar a las mujeres y dejaron sin recurso a los lugares de protección de mujeres violentadas, prometieron que tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca y hoy no hay suficientes doctores, consultas ni medicina. Desparecieron el seguro popular y la mitad de los poblanos hoy no tiene acceso a los servicios de salud. Prometieron educación de primer mundo y eliminaron las escuelas de tiempo completo… Bajamos del lugar 11 al 29 en el índice de competitividad estatal. En menos de 6 año en lugar de avanzar estamos retrocediendo con morena, han destruido los sueños de miles de poblanos y poblanas que aspiraban a vivir mejor”, dijo.

Agregó que los culpables de esta situación tienen nombre y apellido, “se llaman Morena, se llama Alejandro Armenta, quien desde el senado apoyó la desaparición del seguro popular y estancias infantiles, además de desaparecer los fondos de seguridad pública para municipios”.

¿Cuáles son las propuestas de Eduardo Rivera para Puebla?

En su discurso de inicio de campaña, Eduardo Rivera anunció 10 estrategias como parte de sus propuestas:

Implementar el Programa “Puebla Previene” para abordar las raíces de la inseguridad para erradicarla de fondo. Instaurar el programa “Puebla Vigila”, apostando por la mejor inteligencia y tecnología, con videocámaras en calles y carreteras, así como drones de última generación para desmantelar bandas criminales. Fuerza Puebla, que implicará garantizar el aumento salarial a los policías certificados, seguro de vida, acceso a la seguridad social e Infonavit y que sus hijos/as puedan acceder a becas de 100 por ciento para estudios universitarios. Programa Búsqueda, para tener mayor protección, prevención, inteligencia e investigación para frenar la desaparición y trata de personas. Impunidad cero. Policía Estatal de Caminos. Centros de Inteligencia Regionales. Denuncias en tablets. Blindaje Puebla, en donde se habilitará un sistema de videovigilancia para el estado, poniendo énfasis en la colaboración con estados vecinos para vigilar las entradas, salidas y tránsito en el territorio. Más policías y con mejores prestaciones.

Alejandro Armenta propone dar continuidad a la 4T

Alejandro Armenta tuvo un evento masivo en Izúcar de Matamoros, acompañado de Gerardo Noroña, Ignacio Mier y la candidata a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, en quien enfocó su discurso, destacando que de su mano ganará Puebla.

“Yo nací en esta tierra, nací en Izúcar de Matamoros, soy mixteco, no crecí aquí porque me fui a Acatzingo, pero aquí está mi obligo y mi corazón”, dijo.

Destacó que justo la mixteca es una de las principales expulsoras de migrantes ante la falta de oportunidades, buscando llegar a Estados Unidos por el sueño americano, pero se debe buscar ahora lograr el sueño mexicano, “el sueño mexicano y poblano significa la cuarta transformación, significa humanismo que ha planteado la doctora Sheinbaum, poner en el centro de las atenciones a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a las persona con discapacidad, a las personas con diversidad sexual, a los campesino, a los empresarios, pero sobre todo, primero los pobres, ese es el legado de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo.

Agregó que encabeza una megacoalición que sigue el legado de no robar, no mentir y no traicionar a México. “La doctora es una mujer que tiene sentimiento social, que nació de la lucha social que encabezó el Presidente, que conoce y que sabe cómo atender la inseguridad, ya lo demostró eficientemente en la Ciudad de México. Es una científica que ama al planeta que sabe cómo manejar la sustentabilidad y sostenibilidad. A Puebla le irá bien con nuestra próxima presidenta de México”, sostuvo.

Indicó que la prioridad debe ser que se mantenga el movimiento lopezobradorista, por lo cual llamó a la gente a votar 6 de 6 en las próximas elecciones, destacando que sólo ello garantizará la continuidad de la cuarta transformación.

Fernando Morales toma a Colosio como bandera de MC

Cabe destacar que por la madrugada también arrancó campaña el candidato de Movimiento Ciudadano, Fernando Morales, acompañado de aproximadamente 50 simpatizantes en una caminata por la colonia Luis Donaldo Colosio de la capital poblana.

Fernando Morales aseguró que “no venimos en un tema de alegría, venimos a la Puebla real, que se vea la inseguridad”.

Morales consideró a “Luis Donaldo Colosio un emblema del partido naranja” por lo que destacó que sería un buen punto para iniciar la campaña.