Una pelea, un bar y un funcionario: ¿Qué sabemos del ataque armado al cantante Óscar Alvarado en Durango?

Un ataque armado registrado la madrugada del domingo en la ciudad de Durango dejó gravemente herido al cantante de regional mexicano Óscar Alvarado Galván y derivó en una investigación que involucra a un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lo que motivó este lunes un cateo al bar Monterrey, lugar donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con información recabada por la Fiscalía General del Estado, el ataque se produjo tras una riña previa entre el intérprete y un servidor público adscrito a la SSP, ambos fuera del establecimiento ubicado sobre el bulevar Guadiana. Testigos señalaron que, luego del altercado físico, uno de los involucrados se retiró del sitio y regresó minutos después armado, realizando disparos contra el cantante.

Óscar Alvarado Galván resultó con heridas de gravedad y permanece hospitalizado bajo atención médica especializada, con pronóstico reservado, mientras que el funcionario involucrado también habría resultado lesionado con golpes y recibió atención médica en otro hospital.

Catean bar Monterrey para recabar pruebas

Como parte de la investigación, autoridades realizaron un cateo en el bar Monterrey, en un operativo en el que participaron al menos 10-12 unidades de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, incluyendo Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de corporaciones estatales.

El objetivo del operativo fue el aseguramiento de grabaciones de videovigilancia, dispositivos electrónicos y otros indicios que permitan reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado la identidad ni el cargo del funcionario estatal presuntamente involucrado a quién se le ha nombrado solamente como Jesús N. y se sabe que está adscrito al área administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal; sin embargo, tampoco se ha notificado ningún procedimiento administrativo interno. No se reportan personas detenidas.

Investigan abuso de poder en el ataque al cantante Óscar Álvarado

El involucramiento de un funcionario estatal, así como el despliegue de fuerzas federales para el cateo, colocan el caso bajo atención especial, al tratarse de un hecho de violencia ocurrido en un centro nocturno con posibles implicaciones de abuso de poder.

Mientras tanto, las investigaciones continúan y que todas las líneas permanecen abiertas.