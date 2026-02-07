Violencia en Salamanca: Rescatan a Gerardo Arredondo, empresario que fue secuestrado en Guanajuato

Gerardo Arredondo fue candidato del PAN a la alcaldía de Salamanca en las elecciones del 2024. (Facebook Gerardo Arredondo).

Gerardo Arredondo, excandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Salamanca, Guanajuato, fue liberado luego de ser secuestrado la mañana de este viernes 6 de febrero por un comando armado.

La noche del viernes 6 de febrero se confirmó la noticia por la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

¿Cómo fue el rescate del empresario Gerardo Arredondo?

García Muñoz detalló que su rescate fue resultado de un operativo, donde se detuvo a tres personas y una más fue abatida por fuerzas de seguridad.

“En un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Paz y el Ejército Mexicano logramos la liberación de este empresario salmantino. Está sano y salvo. Ya está con su familia. Hubo tres detenidos y un abatido”, indicó la gobernadora.

La operación se llevó a cabo por agentes de Investigación Criminal, liderados por agentes del Ministerio Público, lo que dio como resultado la liberación del empresario en el municipio de Juventino Rosas.

Horas antes, la Fiscalía del estado confirmó que el político y empresario fue raptado en la zona sur de la ciudad cuando llegaba a uno de sus negocios.

La alcaldía de Salamanca activó un operativo conjunto con fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales para localizarlo.

¿Quién es Gerardo Arredondo?

Gerardo Arredondo estudió ingeniería civil en el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial y tiene un podcast llamado ‘Gerardo te escucha’.

Arredondo fue candidato del PAN a la alcaldía de Salamanca en las elecciones del 2024, pero perdió ante César Prieto Gallardo de Morena.

En septiembre del 2021 comenzó a ser representante de la Asociación de Empresarios de Salamanca y rehabilitó escuelas para que las y los estudiantes regresaran a clases tras la pandemia de COVID-19.

Ola de violencia en Guanajuato

El secuestro se suma a otros hechos violentos que se han estado reportando en Guanajuato.

Los últimos días de enero 11 personas fueron asesinadas en un campo de futbol en el municipio. Las 5 de las víctimas eran miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y el ataque fue un ‘ajuste de cuentas’ por parte del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Además, en Cortazar, Guanajuato, se encontró una fosa clandestina en Valencia de Fuentes. Había por lo menos 15 cuerpos.

Este hallazgo se suma a los recientes descubiertos en Villagrán y Santa Cruz de Juventino Rosas, municipios vecinos de Cortazar.

El presidente municipal de Cortazar, Mauricio Estefanía Torres, dijo que tras ser enterado del hallazgo, su gobierno activó de inmediato los protocolos de colaboración interinstitucional para facilitar los trabajos en la zona.

Se suma que el 21 de enero, se informó la localización de dos fosas clandestinas con al menos 18 cuerpos, en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas.

Se encontraron 13 cuerpos completos y los restos de 5 personas más en dos pozos de uso agrícola ubicados en las comunidades de San Antonio Morales y Franco Tavera, poblaciones controladas por el Cartel de Santa Rosa de Lima.

Con información de Quadratín.