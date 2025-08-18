Bancomext y Nafin tienen nueva cabeza: Designan a Roberto Lazzeri como director

El primer trabajo en la administración pública de Roberto Lazzeri fue en el Gobierno de AMLO en 2005.

Cambios en el manejo del dinero del Gobierno en México: Roberto Lazzeri Montaño fue designado como director general de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

Lazzeri suple en ambos encargos a Luis Antonio Ramírez Pineda, quien estaba al frente de Nafin y Bancomext desde 2022, es decir, desde la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Al tomar posesión del cargo, Lazzeri Montaño “reafirmó su compromiso de honrar el mandato presidencial con dedicación y resultados, y compartió su visión de impulsar una transformación profunda que potencie el papel de estas instituciones como motores estratégicos del desarrollo y el crecimiento económico de México”.

Roberto Lazzeri Montaño tiene el ‘encargo’ de integrar a Nafin y Bancomext al Plan México, el proyecto creado por la administración de Claudia Sheinbaum en respuesta a las amenazas arancelarias de Donald Trump y que busca reactiva la economía para el sexenio.

Destacó que recibe instituciones sólidas, con indicadores financieros saludables y con un experimentado equipo de colaboradores.

¿Cuánto dinero manejan Nafin y Bancomext?

Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revelan que los activos de Nafin ascendieron a 657 mil 823 millones de pesos a junio pasado. Lo anterior implicó un alza anual de 0.57 por ciento en términos reales.

Su cartera de crédito totalizó 244 mil 371 millones de pesos en el mismo periodo, una baja anual de 3.6 por ciento. Su índice de Morosidad (IMOR) se ubicó en 0.52 por ciento, desde el 1.72 por ciento de junio de 2024.

Los activos en Bancomext crecieron 8.4 por ciento en dicho periodo, con 573 mil 126 millones de pesos. La cartera de crédito superó los 284 mil millones de pesos y el IMOR fue de 1.26 por ciento.

¿Quién es Roberto Lazzeri Montaño?

Es economista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y cuenta con estudios en Derecho por la Universidad del Valle de México.

Antes de asumir la dirección general de Nafin y Bancomext, ocupó la jefatura de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público, cargo que desempeñó desde julio de 2023.

Anteriormente, fungió como director general de deuda pública y director general de Captación, en la misma secretaría donde ingresó en 2020.

Su carrera en el sector público comenzó en 2005 en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal. Ahí administró el portafolio de deuda pública local.

Además, se desempeñó en 2009 como gerente de Estructuración de Financiamiento en el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras), donde se especializó en estructuración y financiamiento de deuda subnacional.