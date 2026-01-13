Franquicias prevén un desempeño conservador, pese al Mundial de 2026

Para el 2026, la AMF aseguró que el crecimiento será impulsado por un mayor consumo derivado de la celebración de la Copa mundial de futbol, combinado con la digitalización, los proyectos con inteligencia artificial. [Fotografía. Especial]

La Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) espera un crecimiento del 6 por ciento impulsado por la celebración del Mundial de 2026 y el avance en ventas en sectores como logística, retail, mascotas, salud y belleza, sin embargo, el pronóstico es conservador por las condiciones económicas del país, señaló la presidenta del organismo, Betsy Eslava.

“Nuestra perspectiva es conservadora, estamos esperando un 6 por ciento de crecimiento, ya que nuestras marcas nos han informado que sí hay interés entre los inversionistas… Sin embargo, la expectativa de crecimiento como país, que se encuentra entre el 1.2 al 1.5 por ciento, no se puede dejar de lado”, señaló Eslava.

En conferencia de prensa, la líder del sector aseguró que regularmente las franquicias crecen hasta cuatro veces más de lo que lo hace la economía mexicana, sin embargo, en el 2025 no se cumplió el pronóstico de crecimiento que era del 10 por ciento, para concluir el año con un alza del 8 por ciento.

“Nuestra expectativa para el 2025 era de un 10 por ciento, aproximadamente, pero cerramos al final con un 8 por ciento de crecimiento, tuvimos que irlo ajustando pues la economía en México creció muy poco, la verdad y por supuesto que también se reflejó en nosotros ese menor crecimiento”, explicó.

Para el 2026, la AMF aseguró que el crecimiento será impulsado por un mayor consumo derivado de la celebración de la Copa mundial de futbol, combinado con la digitalización, los proyectos con inteligencia artificial, la omnicanalidad, así como la estandarización operativa de los modelos de comercialización del sector.

“En Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, están haciendo ya propuestas específicas, dinámicas para nuestros consumidores, adaptando un menú especial para el tema de los restauranteros para festejar toda esta gran fiesta que será el Mundial de futbol”, señaló Betsy Eslava.

Lo anterior sumado a la expansión de las franquicias en los mercados regionales que van desde América Latina, Estados Unidos y Canadá hasta diversos países asiáticos donde se tiene presencia

“Llevamos la marca Hecho en México a Indonesia y fuimos nueve marcas a esta gran ciudad, a una exposición muy importante de franquicias que da la posibilidad de abrir un mercado como el de Indonesia de más de 275 millones de personas y también da la oportunidad de entrar al sudeste asiático que es de más de 600 millones de personas”, explicó.