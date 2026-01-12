Economía de México: cierre del 2025 ligeramente mejor a lo previsto

La economía mexicana continúa en una situación de anemia endémica que la ha caracterizado desde el 2019. Sus más recientes indicadores nos permiten afirmar que el cierre del año 2025 esta resultando ligeramente mejor a lo esperado; que se ha evitado una contracción del PIB en el cuarto trimestre, y que la inflación se moderó hacia el cierre del año.

Aquí tenemos 5 indicadores recientes con los que podemos tener una lectura objetiva de lo que está sucediendo en la actividad económica y en los precios.

1. Actividad Industrial (noviembre). En noviembre de 2025, la actividad industrial creció 0.6 % respecto al mes previo, en términos reales. En octubre creció en 0.9% mensual. A tasa anual la Actividad Industrial cayó 0.1 % anual en noviembre (cifras desestacionalizadas).

En su comparación anual, en noviembre de 2025, la minería descendió 1.0 % e industrias manufactureras, 0.8 %. Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final aumentó 1.1 % y construcción, 3.0 %

2. Balanza comercial (noviembre). En noviembre de 2025, la balanza comercial registró un superávit comercial de 663 millones de dólares (mdd), ligeramente mayor al superávit de 606 mdd de octubre. Para el periodo enero-noviembre de 2025, la balanza comercial presentó un déficit de 1,659 mdd. En el mismo lapso de 2024 registró un déficit de 20,389 mdd.

Las exportaciones de mercancías en noviembre de 2025 sumaron 56,412 mdd, monto 7.9% mayor al del mismo mes de 2024. Dicha tasa resultó de un alza de 10.5% en las exportaciones no petroleras y de una reducción de 40.4% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron 8.5% a tasa anual, lo que constituyó un máximo histórico, y las canalizadas al resto del mundo, 20.9%.

Las importaciones de mercancías fueron de 55,749 mdd y representaron un crecimiento anual de 5.2%. Las importaciones de bienes de consumo ascendieron a 8,437 mdd, creciendo en 2.5% anual. Las importaciones de bienes de uso intermedio alcanzaron un valor de 42,949 mdd, nivel superior en 8.7% al reportado en noviembre de 2024. Las importaciones de bienes de capital alcanzaron 4,364 mdd, lo que implicó un descenso anual de 16.7 por ciento.

3. Indicadores Cíclicos (octubre-noviembre). El Indicador Coincidente se situó en octubre de 2025, por debajo de su tendencia de largo plazo y presentó una baja de 0.03 puntos respecto a septiembre. En noviembre de 2025, el Indicador Adelantado se posicionó por arriba de su tendencia de largo plazo y registró una variación de 0.11 puntos en relación con octubre.

4. Mercado Laboral. En noviembre de 2025, la tasa de participación económica (porcentaje de la población con trabajo, o que no tuvo, pero estaba en la búsqueda activa de uno) se ubicó en 59.0%. En el 2024 estaba en 60%. La tasa de desocupación se situó en 2.7%.

En el mismo mes de 2024, fue de 2.6%. La tasa de subocupación (porcentaje de población ocupada que buscó ofertar una mayor cantidad de tiempo de trabajo en su ocupación actual o en un empleo adicional) fue 7.2%. En el penúltimo mes de 2024, fue de 8.9%. La tasa de condiciones críticas de ocupación —a partir de salarios mínimos equivalentes, base enero de 2025— fue de 37.5%. En noviembre de 2024, fue de 34.5%. La tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.8%. En igual mes de 2024, fue de 54.6%.

5. Industria Automotriz (diciembre). En diciembre, la producción de automóviles ligeros creció en 8.5% anual, ascendiendo a 253,962 unidades. Las exportaciones cayeron 14.5% con 227,262 autos, y en el mercado interno se vendieron 154,450 unidades aumentando en 5% anual.

6. Precios: Inflación al Consumidor. En diciembre de 2025, el INPC aumentó 0.28% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.69%. En el mismo mes de 2024, la inflación mensual fue de 0.38% y la anual, de 4.21%. La inflación subyacente terminó el año en 4.33% anual, mientras que la no subyacente se ubicó en 1.61% anual.

Con estos datos pudiéramos anticipar un crecimiento del PIB de todo el 2025 en 0.4% anual. Es una tristeza que nuestra economía esté creciendo a una tasa imperceptible, pudiendo crecer a tasas muy superiores a las de su socio comercial más importante que es EU de 2% este año. Seguimos desperdiciando oportunidades por razones políticas, y no hemos podido poner las condiciones indispensables para detonar un desarrollo sostenible.