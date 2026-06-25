Wall Street abre mixto pero con ‘ánimo’ por resultados de Micron Technology: ¿Cómo opera HOY?

El apetito por activos de riesgo volvió a detonarse en Wall Street luego de los sólidos resultados de Micron Technology el día de ayer, así como cifras económicas para el país estadounidense que resultaron conforme a lo anticipado por el mercado.

El Dow Jones lidera las alzas con 1.49 por ciento, en los 52 mil 635.78 enteros, seguido por el S&P 500 que gana 0.43 por ciento, en los 7 mil 388.15 puntos, mientras que el Nasdaq es el único que baja 0.04 por ciento, a 25 mil 457.13 enteros.

Enrique Covarrubias, economista en jefe y director de Análisis de Actinver, detalló que, “los resultados de Micron confirman que el ciclo de inversión en inteligencia artificial mantiene un impulso estructural. La demanda por infraestructura tecnológica continúa siendo uno de los principales motores de los mercados globales.”

Del lado de Europa las ganancias son de 1.37 por ciento para el DAX en Alemania con 1.36 por ciento, en los 25 mil 74.54 enteros, el FTSE 100 de Londres sumó 0.92 por ciento, a 10 mil 557.36 puntos, seguido por el IBEX 35 de España con 0.77 por ciento, en los 19 mil 536.90 enteros, mientras que el CAC 40 de Francia ronda en las 8 mil 444.71 unidades con 0.71 por ciento más.

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan aumentos con 1.47 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 67 mil 251.2 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 350.84 enteros, suma 1.56 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 70.76 dólares por barril, ya que suma 0.63 por ciento, mientras que el Brent con 0.31 por ciento más, cotiza en los 73.97 billetes verdes por unidad.