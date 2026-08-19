Slots: el cambio en la relación aérea México-EU

En el sector aéreo los cambios en muchos frentes están en marcha, como aumento de tarifas y turbosina, rutas sin demanda, y temas de seguridad en la mira de Estados Unidos; la lista es larga, y en todo lo que sucede, parece que al menos hay un acierto importante, y que significará un cambio en la relación aérea entre México y Estados Unidos, y eso es gracias al nuevo esquema para la asignación de slots publicado por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de Emilio Avendaño García.

Emilio Avendaño García (Ilustración de Lorena Martínez)

Las nuevas Bases recién publicadas, y que están siendo en general bien recibidas, buscan acercar la operación de los aeropuertos saturados, particularmente el AICM, que lleva Juan José Padilla Olmos, a las mejores prácticas internacionales, y atender varios de los cuestionamientos que Washington ha planteado sobre transparencia, capacidad y competencia.

La publicación de las nuevas reglas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dejó algo claro: los slots ya no pueden administrarse sólo como una decisión operativa. Las Bases, publicadas el 14 de octubre de 2025, establecen que la asignación debe ser imparcial, transparente y no discriminatoria, y obligan a considerar la capacidad de pistas, calles de rodaje, plataformas, puertas de embarque, terminales y limitaciones ambientales.

Además, ningún aeropuerto puede asignar más slots por hora de los que realmente puede atender, y es algo que en la sala de control del AICM tienen claro, el algoritmo creado por ingenieros mexicanos permite saber el atraso y hasta el “secuestro” de un avión, argot que se utiliza para cuando no hay puertas de desembarque listas, algo que ha cambiado gracias al uso de la tecnología.

Pero regresando al tema de los slots, uno de los cambios más importantes será la obligación de realizar estudios periódicos de capacidad, o cuando exista un cambio significativo en la infraestructura. Estos deberán considerar todas las áreas relevantes del sistema aeroportuario, identificar restricciones operativas, ambientales y de infraestructura y hacer públicos sus resultados. Las Bases también establecen que los parámetros de coordinación deben actualizarse dos veces al año, es decir, deben estar constantemente actualizando la información y revisando.

México también se alinea formalmente al calendario mundial de IATA y establece el criterio 80/20: las aerolíneas deberán utilizar y cumplir al menos 80 por ciento de una serie de slots para conservar su prioridad histórica. Si no cumplen, pueden perder ese derecho y los horarios pueden regresar al fondo de reserva.

Y aquí está uno de los cambios relevantes para la competencia: del fondo de reserva, 50 por ciento debe destinarse a nuevas aerolíneas entrantes y 50 por ciento a las que ya operan en el aeropuerto, cuando existan solicitudes. Es una señal clara contra la acumulación de capacidad que no se utiliza.

Habrá además reportes mensuales, publicación de operaciones, horarios asignados, históricos, ad hoc, devoluciones y porcentajes de ocupación. Incluso deben transparentarse las causas de demoras, cancelaciones y posibles usos indebidos.

Para las aerolíneas es una buena noticia el hecho de que las reglas fortalezcan además la independencia técnica y funcional del coordinador de slots, quien será designado por la AFAC y deberá actuar sin injerencias económicas, comerciales o estratégicas. Aunque eso sí, existe una diferencia importante frente al estándar internacional: el coordinador propondrá las asignaciones, pero la decisión final seguirá en manos del administrador aeroportuario.

La reforma es una respuesta mexicana al conflicto con el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT). Washington ha sido claro en decir que no basta con modificar las reglas: México debe demostrar que éstas funcionan en la práctica.

Por ello, la verdadera prueba llegará en la siguiente temporada de itinerarios, cuando el equipo de Juan José Padilla Olmos demuestre que sabe aplicar los nuevos criterios y el reto ahí es enorme, ya que la disputa por el control del aeropuerto más grande del país hace que las quejas, dudas y acusaciones se den en todos los frentes.

Por lo pronto, las reglas son claras y ya están en operación, ahora hay que esperar que realmente despeguen y en el AICM quede demostrado en pista.

Spin cambia de marcha con Jim McGinley

Jim McGinley (Ilustración de Lorena Martínez)

Spin ya no es solamente una apuesta por los pagos digitales, es para Femsa uno de los negocios que camina muy bien, y ahí siguen enfocados en aprender, mejorar y crecer, por lo que el nombramiento de Jim McGinley como CEO de Spin Credit, la joint venture con QED Investors, marca una nueva etapa: convertir la enorme base de usuarios de Spin en un negocio de crédito escalable y rentable.

La llegada de McGinley, a quien José Antonio Fernández Garza-Lagüera, director general de Femsa, dio la bienvenida públicamente, tiene lógica por su trayectoria.

Antes de llegar a México estuvo en Credit Karma y fue cofundador y CEO de SeedFi, fintech que posteriormente fue adquirida por Intuit para integrarse a Credit Karma. Viene de Capital One y también pasó por Oportun y Aura, desarrollando productos para consumidores con acceso limitado al crédito.

Su perfil resulta especialmente relevante para Spin: McGinley conoce el crédito desde la evaluación de riesgo hasta la construcción de productos digitales para segmentos tradicionalmente desatendidos.

Todo indica que la pinza se está cerrando y enfocando en el negocio financiero; no hay que olvidar que la historia de Spin comenzó mucho antes, cuando OXXO se convirtió en corresponsal bancario y Femsa descubrió el valor financiero de su red comercial. Hoy, Spin ya cuenta con millones de usuarios, que también usan la red de corresponsalía más amplia del país, una combinación ganadora para la empresa regia que hay que seguir de cerca.

Techos Solares del Bienestar, en duda

El esquema financiado completamente por el Gobierno federal de Techos Solares del Bienestar, que está dirigido a familias de bajos recursos en los municipios de Mexicali y San Felipe en Baja California y Hermosillo en Sonora, tiene deficiencias en la instalación de los equipos, lo que ya ha sido advertido por la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica (AMIF), que preside Marco Antonio Guzmán.

Luz Elena González (Ilustración de Lorena Martínez)

Y es que los hogares beneficiarios reciben dos módulos fotovoltaicos de 600 watts, además de un sistema de enfriamiento, y en donde se prevé que los hogares beneficiados puedan ahorrar hasta 60 por ciento de la factura de luz al año, según datos de la Secretaría de Energía (SENER), que lleva Luz Elena González.

Sin embargo, la industria fotovoltaica alertó sobre deficiencias en la instalación de equipos y recomendó a la Sener supervisar para que se eleve la profesionalización y calidad de los trabajos ante la expansión de esta estrategia a otras entidades del país.

Si bien se trabaja ya con las autoridades en los municipios en donde se ha arrancado el programa para mejorar las instalaciones, la infraestructura que se está utilizando está dejando mucho que desear.

Actualmente los techos solares ya se han instalado en poco más de 5 mil 300 domicilios, pero es necesario que se vigilen de cerca los procesos que se aplican, sobre todo en temas de seguridad. Ahí el llamado, una buena idea, pero mal aplicada; los riesgos pueden ser mayores.

Mujeres empresarias ponen la mira en Saltillo

Saltillo se prepara para convertirse en octubre en un punto de encuentro para el liderazgo femenino y los negocios y es que del 7 al 11 de octubre se realizará ONTOP Leadership 2026, cumbre que reunirá a empresarias, emprendedoras y líderes de distintas regiones del país.

Hilda Flores Escalera (Ilustración de Lorena Martínez)

En la presentación destacó Hilda Flores Escalera, representante del Gobierno de Coahuila en la Ciudad de México, quien refrendó el respaldo estatal a esta iniciativa que busca reunir a mujeres de todas las industrias, en una entidad que sigue creciendo. También participaron Sonia Garza González, presidenta nacional de AMMJE, y Boreque Martínez González, presidenta de AMMJE Saltillo.

La agenda contempla conferencias, paneles, talleres, encuentros de negocios y networking. El objetivo es claro: convertir conexiones en alianzas y oportunidades comerciales. Para Coahuila, además, es una oportunidad para proyectar su fortaleza empresarial, turística y económica, colocando al liderazgo de las mujeres como motor de crecimiento regional.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.