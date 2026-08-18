Agua: el nuevo factor de competitividad para México

Durante años, hablar de agua en México se redujo a sequías, presas vacías y problemas de abasto, que desde luego sigue siendo un problema al que hay que estar atentos, pero también el agua puede convertirse en un factor de competitividad, inversión, comercio y negociación bilateral con Estados Unidos, difícil pero no imposible.

Eduardo Vázquez (Ilustración de Laura Mancilla)

Y es que, dado el panorama actual, México está llegando con una presión adicional: tenemos compromisos pendientes de entrega de agua a nuestro vecino del norte, que ya ha generado discusiones.

Ahí, por eso es interesante, revisar el estudio Perspectivas de las aguas transfronterizas México-Estados Unidos: Orientaciones hacia la seguridad hídrica, elaborado por Fernando J. González, Eduardo Vázquez y Jorge Alberto Arriaga, que pone números y escenarios a un problema que ya dejó de ser exclusivamente ambiental. El documento fue impulsado por la Red del Agua UNAM, el Centro Regional de Seguridad Hídrica, bajo los auspicios de la UNESCO y Agua Capital, y reunió a 20 especialistas de gobierno, academia, sector agropecuario y organismos relacionados con la gestión binacional.

Agua Capital, el Fondo de Agua de la Ciudad de México, tiene como presidente del Consejo Directivo a Juan Pablo del Valle Perochena y como director ejecutivo a Eduardo Vázquez Herrera. Su objetivo es contribuir a la seguridad hídrica mediante conocimiento, ciencia, innovación y articulación de actores.

Para la economía mexicana, el estudio es relevante, ya que no hay que olvidar que las cuencas del Río Bravo, Río Colorado y Río Tijuana sostienen ciudades, agricultura, industria y comercio a ambos lados de la frontera. En el Río Bravo, el estudio señala una pérdida de 83 por ciento del caudal natural y que 30 por ciento del agua recibida no tiene un tratamiento adecuado. Es decir, no solamente hay menos agua: también existe una infraestructura que no permite aprovecharla eficientemente y eso es, sin duda, un problema económico.

México puede anunciar parques industriales, plantas automotrices, proyectos de electromovilidad, centros logísticos o nuevas inversiones derivadas del nearshoring, pero todas esas actividades necesitan agua. La disponibilidad hídrica comienza a formar parte de la ecuación que decide dónde invertir o no hacerlo. Sin duda, el agua puede convertirse en una ventaja competitiva para los estados que logren garantizarla.

Por eso resulta relevante la advertencia de Eduardo Vázquez Herrera: el problema no es solamente cuánto agua hay, sino que existen pocos proyectos técnica y financieramente estructurados para aumentar la disponibilidad mediante reúso y economía circular. Esa falta de proyectos también significa falta de oportunidades para canalizar inversión privada.

El estudio propone avanzar hacia un Plan de Seguridad Hídrica para la Frontera Norte, fortalecer a Conagua y a la Comisión Internacional de Límites y Aguas, crear mecanismos de financiamiento, mejorar la infraestructura, impulsar el reúso, ordenar concesiones y desarrollar una estrategia de largo plazo frente al cambio climático.

En la Ciudad de México, el problema es mayor y de finanzas públicas; Agua Capital ha estimado que solamente atender la crisis hídrica del Valle de México requiere inversiones de alrededor de 97 mil millones de pesos y la sobreexplotación representa un costo anual cercano a 73 mil millones de pesos en la zona metropolitana, un tema que ya hablaremos más a detalle.

Pero es un hecho, que en general, desde el punto de vista económico, el agua es clave para toda las actividades, pero también lo es no sólo el uso racional de la misma, sino el reúso que en el país simplemente no se ha aprovechado y no hay garantías ni futuro para nadie de seguir sin cambios y acciones concretas.

Getnet México de estreno

Fernando Benito (Ilustración de Laura Mancilla)

Los cambios y actividades en Santander siguen a la orden del día, entre fichajes y movimientos, como la nueva designación del director de Getnet, que es su plataforma de pagos y servicios financieros, a donde llega el chileno Fernando Benito Olivares, quien viene de desempeñar el mismo cargo en su país, y sustituye a Pablo Jiménez, quien pasa a ser director ejecutivo en el segmento de Tarjetas en Santander México, área en la que también recientemente se integró Santiago Gil, que venía de HSBC.

La apuesta en el mercado mexicano es total, ya que es nuestro país quien aporta a Getnet en volumen de pagos la cuarta posición, solo detrás de Portugal, España y Brasil. Getnet México tuvo un crecimiento del 21 por ciento en clientes activos en el segundo trimestre de 2026 comparados con el mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar más de 180 mil clientes.

Como referente de su presencia, en la Ciudad de México, es posible pagar el Metro y Metrobús con tarjetas de crédito, débito, y teléfonos y relojes inteligentes, gracias a Getnet y todas las tarjetas que aceptan pagos sin contacto.

WAHU: tecnología para cambiar la movilidad laboral

Con la llegada de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, pero también el alto costo para las empresas para cumplir con los requerimientos legales de tener empleados, se ha ido dejando de lado las ventajas de las prestaciones sociales, que hacen que el empleado pueda ser más productivo y ahí vale la pena, revisar las alternativas que hay.

Rodrigo de la Piedra (Ilustración de Laura Mancilla)

Un ejemplo es la movilidad que puede convertirse en un nuevo terreno de competencia para las empresas y que detectó Wahu, que es una autotech mexicana, que encabeza su fundador y director, Rodrigo de la Piedra, con una apuesta que combina tecnología, financiamiento y autos seminuevos certificados.

Su propuesta Zero Leasing elimina uno de los principales obstáculos para acceder a un vehículo: el enganche. El nuevo producto, para las áreas de Recursos Humanos, puede significar una ventaja, ya que el argumento es distinto: ofrecer un automóvil sin enganche puede convertirse en una herramienta de salario emocional y retención de talento.

Hoy, el avance de esta empresa ha hecho que esté comenzando a ganar reconocimiento en el mercado mexicano por su capacidad tecnológica y por ya competir en servicio con empresas conocidas, entre ellas Kavak.

El modelo de Wahu también empieza a llamar la atención de inversionistas internacionales, atraídos por el trabajo que la empresa está obteniendo y por un mercado mexicano con una enorme oportunidad para digitalizar la movilidad y el financiamiento automotriz.

WAHU está apostando por una tendencia clara: que comprar, vender o arrendar un auto deje de ser un proceso tradicional y se convierta en una experiencia tecnológica, flexible y financieramente más eficiente. El reto ahora será demostrar que puede escalar el modelo sin perder precisamente aquello que la está diferenciando: tecnología, transparencia y confianza.

Ahora sí, los celulares apagados

Norma Solano (Ilustración de Laura Mancilla)

Ahora sí comenzaron las desconexiones de líneas telefónicas que no fueron vinculadas a un titular, bajo las reglas de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que preside Norma Solano Rodríguez. El proceso arrancó el 15 de agosto con las líneas terminadas en cero.

Por ahora, falta el dato oficial de cuántas líneas fueron efectivamente desconectadas y, sobre todo, cuánto representarán estos días de descononexión y eventual depuración para los ingresos de las telefónicas. La buena noticia es que ahora sí se cumplió por parte del gobierno el bajón de la línea celular; la mala, habrá que ver el impacto económico y eventual efecto no sólo en los ingresos de esta decisión.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.