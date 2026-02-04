Apple ‘evita’ el pánico por la IA: Acciones suben más de 1%

Apple cotiza en la dirección opuesta a las acciones tecnológicas y al mercado en general, ya que los inversores la ven cada vez más como un oasis de seguridad en medio de los temores de una disrupción causada por la inteligencia artificial.

Las acciones del fabricante del iPhone subieron 1.8 por ciento alrededor de las 12:30 horas en Nueva York este miércoles, en comparación con una caída del 2.4 por ciento en el índice Nasdaq 100, con un fuerte componente tecnológico. Esto significa que Apple está superando las expectativas con su mayor rendimiento desde principios de 2025. Esta tendencia extiende una tendencia reciente, con Apple subiendo casi un 6 por ciento en lo que va de mes, mientras que el índice ha bajado 3.3 por ciento.

La ganancia ha resultado en una capitalización de mercado de poco más de 4 billones de dólares para Apple, lo que le permite superar a Alphabet en el título de la segunda empresa más grande del mundo, después de Nvidia.

“No parece que el tema de la disrupción de la IA se esté extendiendo al hardware, lo que ciertamente es positivo en un momento en el que el mercado ha tomado la decisión de que la IA va a devorar todo el espacio del software”, dijo Dan Eye, director de inversiones de Fort Pitt Capital Group, que posee acciones de Apple en múltiples carteras.

La divergencia refleja tanto las tendencias positivas en Apple como la creciente incertidumbre en gran parte del sector tecnológico. Los resultados de Apple de la semana pasada mostraron ventas trimestrales récord y un pronóstico mejor de lo previsto. Al mismo tiempo, las nuevas herramientas de IA de Alphabet y la startup Anthropic han impulsado la venta generalizada de acciones tecnológicas, ya que los inversores temen que los servicios de IA reduzcan el crecimiento.

“Apple no es una empresa que represente un valor, pero tampoco es una empresa de alto riesgo”, afirmó Eye.

Se espera que la compañía se beneficie de la adopción de la IA, ya que se espera que dispositivos como el iPhone sean un punto central donde los usuarios accedan a los servicios de IA. El mes pasado, Google (de Alphabet) firmó un acuerdo plurianual para impulsar la tecnología de IA de Apple, incluyendo el asistente de voz Siri.

Mientras tanto, las acciones de software se han visto sometidas a una gran presión. Un popular fondo cotizado en bolsa (ETF) ha seguido al grupo con una caída del 2.7 por ciento y se encamina a su séptima sesión negativa consecutiva, su racha de pérdidas más larga en más de dos años. Incluso Microsoft ha perdido un 14 por ciento este año, ya que sus resultados presentaron una lectura decepcionante sobre su negocio de computación en la nube, junto con un mayor escrutinio sobre su inversión en IA.

“La decisión de Apple de mantenerse al margen de la carrera armamentística de la IA parece una estrategia más inteligente hoy que hace seis meses”, afirmó Eye. “Debería seguir beneficiándose de la IA, pero no está obligada a acumular cien mil millones de dólares en deuda y gastos de capital para financiar una gran cantidad de infraestructura y proyectos”.