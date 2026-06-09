Apple anuncia nuevos ‘candados’ para proteger a niñas y niños en internet

Apple anunció nuevas herramientas de control parental, con el fin de vigilar el uso de internet por parte de menores de edad.

Apple está ampliando las herramientas que ofrece a las familias para proteger a sus hijos e hijas en internet, una medida que se produce en un momento en que los gobiernos de todo el mundo están prohibiendo cada vez más las redes sociales para los jóvenes.

El fabricante de iPhone y iPad presentó el lunes en su Conferencia Mundial de Desarrolladores nuevas funciones que otorgan a los padres un mayor control sobre cuándo sus hijos pueden usar las aplicaciones, a qué contenido pueden acceder y con quién pueden comunicarse en los dispositivos.

Las empresas tecnológicas están bajo una presión creciente para limitar la exposición de los niños a las redes sociales, que algunos psicólogos han vinculado con riesgos para la salud mental como el ciberacoso, los trastornos alimenticios y el suicidio. Apple ya permite a los padres crear cuentas especiales para menores de 18 años, y estas son obligatorias para los menores de 13 años.

Según Sumbul Desai, vicepresidenta de salud y bienestar de Apple, las actualizaciones están diseñadas para ayudar a las familias a “establecer de forma reflexiva protecciones basadas en la edad y desarrollar hábitos digitales saludables”, declaró en el sitio web de la compañía con sede en Cupertino, California.

A partir de las actualizaciones de software de este otoño, los padres podrán usar las funciones de la cuenta infantil para elegir qué aplicaciones pueden usar sus hijos y controlar qué sitios web pueden visitar, por ejemplo.

En diciembre, Australia se convirtió en la primera democracia del mundo en obligar a empresas como Meta, TikTok y Snap a expulsar a los menores de 16 años de sus plataformas. Desde entonces, el movimiento se ha extendido a nivel mundial, e Indonesia, algunas zonas de India, el Reino Unido y varios países europeos están implementando o debatiendo restricciones similares.

Los veredictos de los jurados en Estados Unidos en los últimos meses contra algunos de estos servicios han aumentado el debate público sobre los daños que causan las redes sociales.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró el martes que el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, lo llamó para hablar sobre los nuevos controles de seguridad.

“El Sr. Cook me comentó que estos cambios están inspirados en parte por la prohibición de la edad mínima para el uso de redes sociales que tiene Australia, un hito mundial, así como por la investigación continua que Apple está llevando a cabo sobre el impacto de las redes sociales en los niños”, dijo Albanese en un comunicado.

Apple no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.