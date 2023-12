Apple Watch deja de venderse en EU: Esto pasará con la garantía de los modelos ‘prohibidos’

Apple dejó de vender Apple Watch Series 9 y Ultra 2 en Estados Unidos en su tienda en línea, pocos días antes de que entre en vigor una prohibición relacionada con una disputa de patentes.

La compañía tampoco podrá reparar modelos de relojes que estén fuera de garantía, un posible dolor de cabeza para los consumidores.

Los modelos más nuevos de Apple Watch ya no estaban disponibles para su compra en el sitio web de la compañía alrededor de las 15:00 horas del jueves 21 de diciembre en Nueva York. La compañía dijo anteriormente que pondría fin a las ventas en sus aproximadamente 270 tiendas minoristas físicas en Estados Unidos el 24 de diciembre.

Las compras en línea en Estados Unidos se detuvieron antes que las ventas en las tiendas para que los relojes pudieran enviarse a los consumidores previo a una prohibición programada que el 25 de diciembre, en Navidad, entra en vigor. Las ventas continuarán en las tiendas internacionales online y presenciales de Apple.

Apple publicó un mensaje en el sitio web diciendo que “ya no vende unidades Apple Watch en los Estados Unidos con la capacidad de medir el oxígeno en sangre”. Los modelos de Apple Watch SE sin esa función todavía están a la venta.

La prohibición de ventas fue impuesta por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, que dictaminó que Apple violó dos patentes de tecnología sanitaria relacionadas con la detección de oxígeno en sangre de Masimo, con sede en Irvine, California.

Los equipos de servicio al cliente de Apple fueron informados en un memorando que la compañía ya no reemplazará los modelos fuera de garantía desde el Apple Watch Series 6. Eso significa que si un cliente tiene una pantalla rota, por ejemplo, Apple no solucionará el problema. La empresa seguirá ofreciendo ayuda que se puede realizar mediante software, como reinstalar el sistema operativo.

A los representantes de la empresa se les pidió que dijeran a los clientes afectados que se comunicarían con ellos cuando se permitieran nuevamente los reemplazos de hardware. Generalmente, antes de la prohibición, Apple no podía solucionar la mayoría de los problemas de hardware del reloj inteligente y, en cambio, reemplazaba esas unidades.

La decisión de detener los reemplazos de relojes afecta a la mayoría de los relojes Apple nuevos vendidos desde 2020, incluidos los Series 6, 7, 8 y Ultra, además de los actuales 9 y Ultra 2. Todos esos modelos incluyen la función de oxígeno en sangre que la comisión dictaminó que estaban cubiertas. por las patentes.

Los clientes que compren relojes antes del 25 de diciembre (el día en que entra en vigor la prohibición) y los modelos que aún están en garantía no se ven afectados por la prohibición de reemplazo. La garantía incluida para el dispositivo suele ser de un año, mientras que los usuarios pueden pagar AppleCare para extender el período.

Después del 25 de diciembre, Apple tampoco podrá cambiar un reloj comprado antes de la prohibición, digamos por un color o tamaño diferente, durante el período de devolución típico. Al personal minorista se le dijo que no se permitirá el intercambio de productos, pero que Apple reemplazará accesorios como pulseras. Los relojes aún se pueden devolver para obtener un reembolso.

A principios de esta semana, a los empleados de Apple se les dijo que no pueden informar a los clientes que el Apple Watch sigue a la venta en minoristas externos, como Best Buy y Target, debido a una orden legal. Es probable que el reloj continúe estando disponible en esos puntos de venta hasta que se agote el suministro que ya está en Estados Unidos. Apple no podrá importar más relojes, fabricados en el extranjero, hasta que se levante la orden de la comisión.

La prohibición de los relojes sigue vigente hasta que Apple llegue a un acuerdo de licencia con Masimo, obtenga un indulto federal o solucione el problema. Apple está trabajando en una actualización de software que cree que mitigará el problema.