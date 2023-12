Prohibición del Apple Watch: CEO de Masimo está dispuesto a dialogar ‘si hay una disculpa’

El director ejecutivo de Masimo, Joe Kiani, jefe del fabricante de dispositivos médicos que ha puesto el reloj inteligente de Apple, el Apple Watch, al borde de una prohibición en Estados Unidos, dijo que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con la compañía.

El ejecutivo dijo el martes 19 de diciembre en Bloomberg TV que la “respuesta corta es sí” cuando se le preguntó si llegaría a un acuerdo, pero se negó a decir cuánto dinero pediría a Apple. Kiani dijo que “trabajaría con ellos para mejorar su producto”.

“No han llamado”, dijo. “Se necesitan dos para bailar un tango.”

La Comisión de Comercio Internacional dictaminó a principios de este año que el Apple Watch viola dos patentes de Masimo relacionadas con la detección de oxígeno en sangre. La ITC impuso una prohibición de importación de los modelos Ultra 2 y Serie 9 que entrará en vigor el 25 de diciembre.

La restricción sólo se aplica a los canales minoristas propios de Apple. Best Buy, Target y otros revendedores pueden seguir ofreciendo los productos. La situación ha puesto a Apple en la situación inusual de tener que sacar de sus estantes una gran fuente de ingresos durante la importante temporada navideña.

El Apple Watch generó alrededor de 17 mil millones de dólares en ingresos en el último año fiscal.

“Estos tipos han sido sorprendidos con las manos en la masa”, dijo Kiani.

El veterano de la industria médica dijo que habló por última vez con Apple en 2013, cuando el fabricante del iPhone discutió la posibilidad de adquirir su empresa o contratarlo para ayudar con sus esfuerzos tecnológicos internos. Cualquier negociación para llegar a un acuerdo tendría que incluir un “diálogo honesto” y una disculpa, dijo.

Un portavoz de Apple dijo que la decisión de la ITC es errónea y debería revocarse. La empresa tiene previsto apelar la decisión.

Aún así, Apple ya se está preparando para la prohibición. Anunció planes para retirar los dispositivos de su sitio de comercio electrónico el jueves y hará lo mismo en sus tiendas físicas en Nochebuena.

Kiani calificó esa medida como un “truco” para presionar a la administración Biden para que vete la orden. El presidente de Estados Unidos tiene la capacidad de intervenir y cancelar una orden judicial de la ITC.

“Esto no es una infracción accidental, es una toma deliberada de nuestra propiedad intelectual”, dijo Kiani. “Me alegro de que el mundo pueda ver ahora que somos los verdaderos inventores y creadores de estas tecnologías”.

Acusó a Apple de contratar a más de 20 de sus ingenieros (y duplicar sus salarios en algunos casos) para que trabajaran en tecnología médica similar para su cargo.

“Apple podría ser un ejemplo de cómo hacer las cosas bien, no tenían que robarnos a nuestra gente”, dijo Kiani. “Podríamos haber trabajado con ellos”.

En un comunicado, Apple dijo que sus equipos “trabajan incansablemente para crear productos y servicios que brinden a los usuarios características de salud, bienestar y seguridad líderes en la industria”.

“Apple no está de acuerdo con la orden y está buscando una serie de opciones legales y técnicas para garantizar que el Apple Watch esté disponible para los clientes”, dijo la compañía con sede en Cupertino, California. Apple también ha dicho que cree que Masimo inició la lucha legal para despejar el mercado para su propio reloj inteligente, que según el fabricante del iPhone es una imitación de su dispositivo.

Una demanda que Masimo presentó contra Apple por el tema terminó este año sin que el jurado de un tribunal federal pudiera llegar a una decisión. Seis de los siete miembros del jurado se pusieron del lado de Apple en el caso.

El gigante tecnológico está trabajando en una actualización de software para el Apple Watch que cree que resolverá la disputa del ITC, informó anteriormente Bloomberg News.

Kiani rechazó esa idea en la entrevista del martes.

“No creo que eso pueda funcionar -no debería- porque nuestras patentes no se refieren al software”, dijo. “Se trata del hardware con el software”.

Cuando se le preguntó si se podría evitar la prohibición de las importaciones, Kiani dijo que si Apple fabricara el reloj y sus componentes en Estados Unidos, tal prohibición de las importaciones no sería posible. Por el contrario, afirmó, Masimo construye su tecnología en Estados Unidos.