¡Es hoy, es hoy! iPhone 15 sale a la venta este 22 de septiembre: Esto debes saber

El iPhone 15, así como toda la nueva serie de productos Apple, salen a la venta este viernes 22 de septiembre, una prueba de si un nuevo diseño de teléfono inteligente y modestos cambios en los relojes inteligentes pueden ayudar a que la compañía vuelva a crecer.

Los dispositivos saldrán a la venta en unos 40 países en su primera ola, incluidos Australia, Hong Kong, China continental, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Los modelos iPhone 15 Pro y Pro Max representarán los mayores vendedores de Apple durante el resto del año, y la capacidad de crear y satisfacer la demanda de los productos marcará el éxito o el fracaso de su período navideño.

Hasta ahora, a los nuevos dispositivos les ha ido bien a Apple, según las ventas iniciales en línea del producto. Los nuevos pedidos en línea para los modelos de iPhone 15 de gama más alta no llegarán a los clientes hasta al menos mediados de noviembre en varios países, mientras que las reservas para recogida en tienda se agotaron rápidamente.

Los compradores iniciales del último iPhone suelen pedirlo online, lo que hace más difícil medir la demanda en función de la longitud de las colas. Aparte de los dos primeros lanzamientos de iPhone en 2007 y 2008, así como el debut del iPhone 5s en 2013, Apple ha ofrecido pedidos anticipados del smartphone con entrega el día del lanzamiento.

Aún así, se formaron largas filas para obtener el iPhone 15 en Dubai, Australia y China, lo que indica que aquellos que no pudieron asegurar los pedidos en línea del primer día todavía están dispuestos a afrontar largas noches y madrugadas para ser de los primeros en poseer un nuevo iPhone, y Incluso un nuevo Apple Watch.

China es de particular interés porque el gobierno está ampliando la prohibición del uso del iPhone en ciertas agencias y empresas estatales y su rival Huawei Technologies acaba de presentar su muy promocionado Mate 60 Pro. Aún así, los clientes acudieron en masa a las tiendas Apple en ciudades como Beijing cuando comenzaron las ventas. El mercado chino representa aproximadamente una quinta parte de los ingresos de la empresa.

Entre la multitud en una tienda Apple en Sydney estaba Colin Seton, quien compra productos Apple desde mediados de los años 1980. Seton estaba esperando en la fila para comprar el nuevo Apple Watch Serie 9.

“Soy dueño de la mayor parte de lo que vende Apple”, dijo, señalando su cartera, que contiene sus AirPods, iPhone, MacBook Air y iPad. “Es un jardín amurallado, pero no me importa pagar más por un producto si es bueno”.

Felix Hoffman estaba esperando en la fila para recibir un teléfono nuevo después de renunciar al anterior cuando dejó su trabajo en el sector inmobiliario. Estar entre trabajos no le impidió gastar mil 849 dólares australianos (mil 184 dólares estadounidenses) en el nuevo iPhone 15 Pro. “Simplemente no me gusta comprar tecnología vieja”, dijo.

Si bien el iPhone 15 Pro ha tenido una fuerte demanda inicial, los otros productos nuevos de la compañía han recibido una respuesta más silenciosa en línea. Los modelos normales de iPhone 15 y 15 Plus, además de los nuevos AirPods con estuche USB-C, Apple Watch ULTRA 2 y Apple Watch Series 9 todavía tienen una gran disponibilidad, además de ciertas configuraciones de correas de Apple Watch.

El iPhone representa aproximadamente la mitad de los ingresos totales de Apple y la compañía confía en el dispositivo para ayudarlo a romper una racha de caídas en las ventas y volver al crecimiento durante el período crítico de vacaciones, que es su primer trimestre del año fiscal 2024.

Con las ventas de iPhone a partir de este viernes, la compañía verá aproximadamente una semana de ingresos de los últimos modelos dentro de sus ventas del cuarto trimestre, que normalmente informa a fines de octubre.

Wall Street espera actualmente que Apple reporte ingresos de alrededor de 89 mil 300 millones de dólares para el período actual, de los cuales, 43 mil 600 millones de dólares provendrán del iPhone. Eso sería una disminución con respecto a los ingresos del año pasado de 90.1 mil millones de dólares, con 42.6 mil millones de dólares provenientes del iPhone, durante el cuarto trimestre y marcaría su cuarto descenso trimestral consecutivo.

Pero Apple tiene más motivos para ser optimista sobre el trimestre navideño, que va de octubre a diciembre. Las ventas de iPhones que presentan nuevos diseños suelen generar más actualizaciones que en años con más ajustes menores. El diseño del iPhone 15 Pro marca un cambio significativo con un cambio hacia un diseño de titanio en el que Apple se está centrando en su marketing.

Es probable que Apple tampoco tenga que lidiar con problemas importantes en la cadena de suministro que afectaron la ventana de ventas temprana del iPhone 14 Pro y Pro Max el año pasado. Foxconn, el fabricante de los iPhones de gama alta de Apple, se vio obligado a cerrar sus instalaciones en China durante varias semanas el año pasado debido a las antiguas políticas Covid Zero del país.

Además, la compañía ha aumentado el precio inicial del iPhone 15 Pro Max este año en 100 dólares después de eliminar un nivel de almacenamiento más pequeño ofrecido en años anteriores. Combinado con características exclusivas como un zoom mejorado en la cámara, el modelo Pro Max de este año tiene la oportunidad de ser un generador de ingresos mayor de lo habitual para Apple.