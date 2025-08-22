Monreal descarta una reforma fiscal... por ahora; pide esperar el Paquete Económico 2026

Monreal afirmó que la propuesta de Paquete Económico para 2026 podría llegar al Congreso el próximo 8 de septiembre. (Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro)

Por el momento, ni en el Poder Ejecutivo ni en el Legislativo se tiene contemplada una eventual reforma fiscal para el 2026, a pesar de que hay escasez de recursos, aclaró el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“El país tiene necesidades cada vez más crecientes, tiene presiones en el gasto público”, pero “no hay en el horizonte ninguna propuesta de reforma fiscal”, precisó.

Aunque admitió que “no tenemos recursos”, precisó que “no creo que haya una reforma (fiscal) ahora de inmediato; no sé qué contenga el Paquete Económico (del 2026). Como no me gusta hacerle al adivino, ni quiero tampoco adelantar juicios de valor, espero el documento formal”, subrayó.

Explicó que “son cuatro los documentos que se presentan: los Criterios Económicos, el Proyecto de Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y el Proyecto de Miscelánea Fiscal, que no sabemos cómo venga porque es una facultad del Ejecutivo, en este caso de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, y vamos a esperar”, insistió.

En conferencia, el coordinador morenista en el Palacio Legislativo indicó que “yo espero que llegue el paquete el 8 de septiembre”, pero insistió en que “yo no creo, conociendo a la presidenta, que vengan nuevos impuestos, ni nuevas contribuciones”.

IEPS a comida chatarra y bebidas energéticas, aún sin definirse

Cuestionado por los periodistas sobre si en el tema de la miscelánea fiscal pueda darse un aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para la comida chatarra, remarcó enfático que “no”.

De probables aumentos en otros impuestos, insistió en que “no lo sé, no lo sé, se lo digo categórico, no lo sé; hasta en tanto no llegue el documento formal el 8 de septiembre, emitiremos una opinión sobre el contenido de lo que tengamos”, expuso.

Aceptó ante reporteros que “el país tiene necesidades cada vez crecientes, tiene presiones en el gasto público, porque surgen nuevas exigencias, surgen nuevas demandas y es el mismo presupuesto, prácticamente es el mismo presupuesto con la inflación, si estamos en el mejor de los casos, no sabemos cómo venga”, reiteró.

“Sin embargo, no hay en el horizonte, ninguna propuesta de reforma fiscal, no lo hay. Al menos yo no la conozco. Y en efecto, como dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, no hemos platicado, ni ella ni yo, hemos puesto en la tela de la discusión una reforma fiscal, no la hay”, insistió.

Sobre si contemplarían etiquetar un impuesto al IEPS a las bebidas energizantes, debido a su iniciativa de regular su venta, Monreal Ávila también dijo: “en este momento es prematuro hablar de eso. Ni lo niego, ni tampoco lo afirmo. No sé cómo venga el Proyecto de Presupuesto ni de Ley de Ingresos”.