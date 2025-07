¿Ahí viene la reforma fiscal? Se analizarán propuestas en septiembre, adelanta Monreal

Ricardo Monreal aseguró que es necesario elaborar una reforma fiscal, aunque el gobierno federal no haya presentado una iniciativa al respecto. [Fotografía. Cuartoscuro]

Debido a que “cada vez hay más voces” que se pronuncian y demandan una reforma fiscal en el país, “es necesario comenzar a ver propuestas a partir de septiembre”, alertó el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Explicó que estas “voces” se derivan de las inquietudes y preocupaciones de algunos empresarios, por el impacto que puedan tener los efectos de la reforma constitucional para la reducción de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal.

Por eso, a pesar de las negativas del Ejecutivo federal de hablar siquiera del tema, Monreal afirmó que “es momento de escuchar esas voces” porque reconoció que hasta el momento de parte del Ejecutivo federal “no hay planes, no hay proyectos ni propuestas para una reforma fiscal”.

El legislador insistió en que “hace falta reformar todo el sistema fiscal, ese es el gran tema hoy, pero no hay un proyecto de reforma fiscal, no hay planes para la reforma fiscal, no hay una propuesta de modificación al sistema fiscal, al sistema financiero, pero cada vez hay más voces dentro del gobierno y fuera del gobierno de que es indispensable una reforma”.

Aclaró que “no me sumo a ninguna de ellas, porque como presidente de la Junta de Coordinación Política quiero ser equilibrado, pero sí hay voces en un sentido y en otro y yo creo que en estos meses vamos a reflexionar en torno a ello y a seguirlos escuchando, para que en septiembre podamos iniciar con propuestas muy serias en las materias que México necesita”.

Insistió en que “los empresarios me lo han expresado, que tengamos en cuenta los impactos que tendrá en las fuentes de empleo en su propia empresa, en su industria, porque tendrán que contratar después de las 40 horas a otras personas”.

“Hay muchos impactos, sin embargo, la reforma de las 40 horas va; escuchamos a los empresarios y buscamos mecanismos para que se compensen; porque se va a legislar para que esta reforma se haga de manera gradual durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum”, aseguró.

“Por eso hay que buscar mecanismos que compensen esa ausencia, ese problema persistente cuando se llegue a aplicar la semana de las 40 horas”, adelantó.

Sectores empresariales ya han presentado sus propuestas fiscales con el fin de facilitar la implementación de la reducción de la jornada laboral en México. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Qué incentivos fiscales proponen los empresarios para la reducción de la jornada laboral en México?

En este sentido, durante uno de los foros realizados sobre la jornada laboral, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso la deducibilidad del 100 por ciento de las prestaciones laborales y una revisión de los esquemas del ISR, para no afectar a las empresas, como parte de reducción de la jornada laboral.

Argumentó que “para incentivar el cambio hacia una jornada de 40 horas sin afectar el ingreso neto de los trabajadores y no sobrecargar a las empresas, proponemos dos medidas complementarias: la deducibilidad al 100 por ciento de las prestaciones laborales y una revisión de los esquemas del ISR y el subsidio al empleo”.

Consideró también que estas acciones permitirán fortalecer la formalidad y proteger la capacidad adquisitiva de los trabajadores, al tiempo que brindan sostenibilidad financiera a las unidades productivas.

Advirtió que si se quiere evitar que la reducción de la jornada laboral tenga consecuencias negativas, el cambio debe ser ordenado, gradual y técnicamente sustentado en la materia.

También, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) planteó que la implementación de la reducción de la jornada laboral “requiere acompañamiento técnico, financiero y fiscal, principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), por lo que propone una tasa preferencial del 20% en Impuesto Sobre la Renta (ISR) para empresas cumplidoras.

Propuso “crear un régimen fiscal, temporal, que otorgue una tasa preferencial del 20% de ISR a pymes que cumplan con la jornada de 40 horas, que no tengan adeudos fiscales ni laborales y que implementen políticas de conciliación trabajo y familia”.